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كيف تحمي حساباتك الإلكترونية من الاختراق؟.. (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشف المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن معلومات، عن خطورة اللينكات المجهولة التي يتم إرسالها على عبر الحسابات الشخصية، مؤكدا أنها أحد أكثر طرق الاختراق التي يتم استخدامها لاختراق الحسابات الشخصية.

وأوضح "السخاوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أنه يمكن الاستعانة ببرامج الحماية التى تتيح خدمات حماية الحسابات الشخصية، مشيرا إلى أن معظمها يتيح هذه الخدمة مجانا.

وأشار إلى أنه يجب إتباع الخطوات التالية لتأمين الحسابات الشخصية، أو في حالة التعرض للابتزاز:
- عدم الضغط على لينكات مجهولة المصدر.
- تشغيل برامج الحماية الخاصة بالويندوز والتي يتم تحميلها.
- إبلاغ الجهات الحكومية في حالة محالة الابتزاز.
- تعقب محاولي الاختراق هندسيا لمعرفة أماكنهم والابلاغ عنهم.
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