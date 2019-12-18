بفستان نبيتي.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

أحيت الفنانة نانسي عجرم، أمس، حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وقامت نانسي، بمشاركة جمهورها صور من إطلالتها بالحفل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتألقت نانسي في الحفل بفستان طويل مصنوع من قماش القطيفة باللون النبيتي، يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها.



والجدير بالذكر أنَّ موسم الرياض شهد حالة من النشاط الفني والإقبال الجماهيري الكبير على السعودية، وذلك منذ بدء فاعلياته في أكتوبر الماضي، وتستمر فعاليات موسم الرياض إلى نهاية شهر يناير القادم، وشهد المهرجان العديد من المسرحيات والحفلات الغنائية الرائعة، ومن أبرز المسرحيات التي عرضت في الرياض "الملك لير"، "لوكاندة الأوباش"، "عطل فني"، "مسرح مصر"، "علاء الدين".

