مشاهد مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع liverpool vs monterrey بث مباشر ليفربول

مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري اليوم الاربعاء بدون توقف يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر.





مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري | نتيجة مباراة ليفربول الماضية :-





مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد الريدز عن الوصيف فريق ليستر سيتي بفارق 10 نقاط.





موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي :-





بث مباشر مباراة ليفربول ومونتيري وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق مونتيري المكسيكي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مونتيري :-





واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مونتيري المكسيكي في الدور النصف نهائي من كأس العالم للأندية، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.





خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.





القنوات الناقله لمباراه ليفربول ومونتيري :-





وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس العالم للانديه بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق مونتيري المكسيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.



