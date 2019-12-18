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موعد مباراة ليفربول ومونتيري نصف نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر|مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري اليومliverpool salah

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
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لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
أحمد عصام
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يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر.

نتيجة مباراة ليفربول الماضية :-

وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد الريدز عن الوصيف فريق ليستر سيتي بفارق 10 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق مونتيري المكسيكي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مونتيري :-

واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مونتيري المكسيكي في الدور النصف نهائي من كأس العالم للأندية، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.
خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - نابي كيتا.
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

القنوات الناقله لمباراه ليفربول ومونتيري :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس العالم للانديه بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق مونتيري المكسيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.
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