منتدى شباب العالم.. موقفان أظهرا إنسانية السيسي

مواقف إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ظهرت خلال منتدى شباب العالم، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، واختتم بحفل وتوصيات عرضها الرئيس خلال كلمته الختامية، في حضور أكثر من 7 آلاف شاب وفتاة من شتى دول العالم.



الموقف الأول

ظهرت إنسانية للرئيس السيسي، عندما طالب بمصافحة الطفل "زين"، الذي روى قصة تحديه لمرض السرطان، خلال فعاليات انطلاق منتدى شباب العالم، وضمه إليه، وشهد هذا الموقف تصفيق حار من الحضور.



الطفل زين الذي بلغ من العمر 13 عامًا، وأصابه مرض السرطان بأخبث وأشرس أنواعه لإحتمال عودته في أي وقت، وهو سرطان الخلايا الجذعية أو (neuroblastoma)، الذي هاجمه 4 مرات منذ عام 2016 وحتى الآن، وهاجم المرض "زين" لمرته الثانية، في أغسطس 2017، ودخل إلى العمليات مرة أخرى لاستئصال ورم سرطاني جديد، في 12 أكتوبر 2017، بعد تعافيه مرتين من سرطان الدرجة الرابعة، وتم اكتشاف ورم سرطاني آخر في الكلية اليمين خلال التحاليل الأخيرة، لكن نوع جديد اسمه renal cell carcinoma وده من آثار الكيماوي والاشعاع الذي تناوله خلال العلاج، وبالفعل نجحت العملية وتم استئصال جزء من الكلى قبل انتشار الورم السرطاني.



وحضر "البطل المحارب" حفل تخرجه من المدرسة الابتدائية بصحبة أسرته، في ظل تأكيد والدته على محاولتهم المستمرة في التغلب على مرضه بالانشغال في أنشطة متعددة، وتحفيزه على الاستذكار والحفاظ على تفوقه الدراسي.



وعاد المرض يواجه "زين" من جديد، خلال الأشهر الأخيرة من 2018، وسط تشديد والدته على خطورة المرحلة العلاجية التي يمر بها وصعوبة الآلام التي يشعر بها، واشتد به الألم ووصل لمرحلة غير محتملة حتى ظننا أنه أصيب بحالة من الشلل، وكل المحاولات باءت بالفشل، واتخذت أسرته قرارا بوقف العلاج الذي أصابه بهذه المضاعفات، وأكدت والدته حينها أن نوع السرطان الذي أصيب به "زين" نادر ويصيب الكبار فقط، والجسم يرفض استقبال العلاج الكيماوي أو الإشعاع، وأجمع الأطباء المعالجين على ضرورة إيقاف العلاج بشكل نهائي.



ومع مطلع عام 2019، أجرى زين مجموعة من الأشعة والتحاليل، وبعد أسبوع كامل من التحاليل والأشعة والمسح الذري، والقلق من النتيجة، وبعد قرار وقف العلاج، قال الطبيب المعالج له "الحمد لله مازال متعافى من السرطان".



الموقف الثاني

رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول قائدة طائرة بدون ذراعين، جيسيكا كوكس، بعد تسليمها جائزة تكريمها بمنتدى شباب العالم، في دورته الثالثة، إلى أسفل المسرح، في لفتة إنسانية ظهر بها الرئيس في منتدى شباب العالم 2018، حيث نزل من أعلى منصة تسليم الجوائز ليسلم الفتاة الغانية فريدة بيدوي جائزتها، كما أصر أن يعيدها بالكرسي المتحرك إلى مكانها، ثم اصطحاب غسان أبوعلى المكرم بالكرسي المتحرك، أمام الجمهور، لتضج القاعة بالتصفيق.



ولدت "جيسيكا كوكس"، في 2 فبراير 1983 في ولاية أريزونا الأمريكية، بدون ذراعين نتيجة لإصابتها بعيب خلقي نادر، بالرغم من ذلك دخلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بكونها أول شخص يقود طائرة بدون ذراعين، وتعلمت قيادة الطائرة مستعينة بقدميها وتخرجت في جامعة أريزونا عام 2005، ثم بدأت التدرب لقيادة الطائرة.



وفي عام 2008 حصلت على رخصة في قيادة طائرة "إيركوب Ercoupe" الرياضية الخفيفة، من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، كما حصلت على الحزام الأسود في التايكوندو، وشهادة سكوبا دايفر لممارسة رياضة الغطس.



وكانت "جيسيكا"، من بين المتحدثين عن تحدياتهم خلال افتتاح منتدى شباب العالم 2019، كأول شخص يقود طائرة بقدميه، مؤكدة أنها حلمت بالتخلص من قيودها التي تأتي بأشكال شتى، سواء كانت بدنية أو ذهنية، وقالت: "عندما كنت صغيرة، حلمت بالتخلص من القيود، وكان يتحقق في ساحة اللعب، وكنت أحلم بتسلق الزلاجة والانزلاق، مستخدمة ذقني وأكتافي لأتسلق، وفي كل مرة أحاول فيها التسلق، كان كل من حولي يحاول منعي خوفًا من السقوط، وكان ذلك يشعرني بالإحباط، ما أفعله هو أن أجلس على الأرجوحة، وأتخيل نفسي أحلق عاليًا في ساحة اللعب".



وأكدت جيسيكا كوكس، أنها كانت تعاني من عيب خلقي ولكنها لم تستسلم وتدربت كثيرا على الطيران، ونجحت في التحدى وأصبحت أول طائرة بدون ذراعين متغلبة على الإحباط، مضيفه: "كانت هناك 3 طائرات و3 مدربين مختلفين، وبعد مرور 3 أعوام، تحول إلي مدربي، وقال لي: الآن يمكنكِ قيادة طائرتكِ بمفردك".



واستكملت: "كنت أنتظر هذه اللحظة، وعلى أتم الاستعداد للإقلاع، وقدت الطائرة على المدرج حتى النهاية، وكانت أصابع قدمي اليمنى واليسرى، تمسكان بعصى التحكم، وبينما كنت أقلع كنت في قمة تركيزي، حتى أنني لم أدرك أنني أطير، وعندما وصلت إلى ارتفاع 10 آلاف قدم، أدركت الأمر، وهو أنني قمت بالطيران"، وأبهرت الحضور، عندما تمكنت من ربط الحذاء بأصابع قدميها.

