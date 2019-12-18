عمرو المصري لـ"الفجر الفني": "حيطة سد" الأقرب لي مع أصالة.. و"نكدية" مفاجأة هيفاء وهبي

"الفجر الفني"

حدثنا عن تفاصيل أعمالك المقبلة؟









هل جاء التعاون بينك وبين شيرين عن طريق زوجها حسام حبيب؟



التعاون مع شيرين جاء من خلالها هي، هي من اختارت الأغنية ومن بعدها كنت متحفز لكي استكمل التعاون معها في الألبوم وبدأت توزيعها وإن شاء الله تنال إعجاب الجمهور.



حدثنا عن تفاصيل الأغنية؟



الأغنية دراما ومفاجأة وستنال إعجاب الناس، لكن لا يمكن الكشف عن اسمها.



ماهي الرسالة التي تحب توجيهها لشيرين؟



شيرين عبدالوهاب من أكثر الفنانين الذين كنت أتمنى العمل معهم والحمدلله ربنا كرمني.



وعلى المستوى الشخصي كنت أتمنى العمل مع شيرين، وأقول لها أنا مبسوط بالتعاون معك وانت إضافة لي كبيرة.



حدثنا عن تفاصيل التعاون الثامن لك مع لطيفة؟



التعاون الثامن أسعدني كثيرا، هناك حالة تفاهم كبيرة في العمل بيني وبين لطيفة وعلاقتي بها طيبة للغاية.



الأغنيتين واحدة من ألحان سامر أبوطالب والثانية من ألحان محمدي، الأولى اسمها "أقوى واحدة" والثانية اسمها "أنت يا".



حدثنا عن تفاصيل التعاون مع عبدالفتاح الجريني؟



تعاونت في أغنية مع عبد الفتاح الجريني في ميني ألبوم 4 أغاني، وأغنيتين سيتم إصدارهما في ميني ألبوم في الشتاء بعنوان "روحوله قولوله" باللهجة المصرية.



وماذا عن تفاصيل التعاون مع هيفاء وهبي؟



تعاونت من قبل مع هيفاء وهبي في أغنيتين وهناء أغنيتين أخريين الأولى اسمها "نكدية" والثانية "مش بضعف".



وعن تفاصيل التعاون مع مصطفى قمر؟



في أغنيتين لمصطفى قمر في الألبوم الجديد الأولى بعنوان "كل اللي ساب" والثانية "أعصابي متوترة".



ما هي أقرب الأغاني إلى قلبك؟



أغنية "حيطة سد" هي الأقرب إلى قلبي وهي من الأغاني الواقعية جدا.



حدثنا عن تفاصيل التعاون مع هيثم سعيد؟



هناك أغنيتين لهيثم سعيد إحداهما ستايل والثانية مقسوم، الأولى ألحان سامر أبو طالب والثانية ألحان أحمد يوسف.



وماذا عن تفاصيل الأول مع خالد سليم؟



أول تعاون مع خالد سليم، أغنية اسمها "محسبنهاش" وهي من ألحان سامر أبو طالب.

الشاعر والملحن عمرو المصري، حقق نجاحًا كبيرًا واستطاع وضع اسمه مع كبار الشعراء في مصر والوطن العربي في فترة وجيزة وخاصة الأخيرة وحيث مؤخرًا حقق نجاحًا كبيرًا في أغنية "حيطة سد" مع أصالة ويستعد للعمل مع عدد كبير من نجوم الفن وكان لـهذا الحوار معه:أول تعاون مع شيرين، وأغنيتين مع لطيفة وهذا سيكون التعاون الثامن لي معها وإحدى هاتين الأغنيتين ألحان محمدي والأخرى ألحان سامر أبو طالب، كما سأكتب أغنيتين في الألبوم الجديد لمصطفى قمر، وأيضا أغنيتين لهيثم سعيد، وأغنية لعبد الفتاح الجريني، وأخرى لخالد سليم.