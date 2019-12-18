"مايا دياب" تروج لحفلتها في رأس السنة على "إنستجرام

قامت المطربة مايا دياب، بنشر صورة لبوستر حفلها القادم الذي سيقام في ليلة رأس السنة، وذالك على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"



وروجت "مايا" لهذا الحفل من خلال مشاركة البوستر الرسمي له والذي يحتوي على موعد الحفلة، وأرقام الحجز، وعلقت على البوستر قائلة: " انتظروني في حفلة ليلة رأس السنة في مصر,، لكي نقضي معاً ليلة لا تنسي.



تفاعل معها جمهورها وقامو بالأعجاب والتعليق والترحيب بالحفلة،





يشار الي أن آخر أعمالها الغنائية أغنية يابا يابا، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودير منير، وإخراج كريستال يونس، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً،



يذكر أنها شاركت مؤخراً في مسرحية "لوكاندة الأوباش" والمسرحية، بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.