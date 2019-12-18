سفير باكستان: منتدى شرم الشيخ مصدر إلهام للشباب حول العالم

قال السفير مشتاق علي شاه، سفير باكستان في القاهرة، إن منتدى شباب العالم به تنوع ثقافي وهو مبادرة مقدرة من قبل مصر، وتعد مصدر لإلهام للشباب حول العالم، وهذا أمر جيد، لأن الشباب هم من سيحدد التنمية المستقبلية في بلاد العالم المختلفة.



وتابع سفير باكستان في القاهرة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن كلًا من مصر وباكستان لديهما حضارة عريقة تمتد لأكثر من 5 آلاف عام، ومن الضروري أن يتم التبادل والتلاقي بين الحضارات، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والمزيد من التبادل الثقافي بين البلدين وكافة بلاد العالم.



وأضاف أن باكستان ومصر لديهما علاقات وثيقة تعود قبل الاستقلال، وكان هناك تبادل وتفاهم بين البلدين، وهذا يرجع إلى أن الثقافات والأفكار بين البلدين متشابهة إلى حد كبير، ولذلك هناك تنامي للعلاقات بين البلدين بصفة مستمرة.

