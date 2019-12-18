شاهد.. دعايا ضخمة لمسرحية علاء الدين في موسم الرياض (صور)



يستعد موسم الرياض لعرض مسرحية علاء الدين، التى من المقرر عرضها على مسرح الأميرة نورا فى الرياض.



وسيتم عرض مسرحية "علاء الدين" يوم ٢٥ ديسمبر القادم بدلا من يوم ٢٣ ديسمبر، وذلك لتجهيز المسرح بأحدث الأجهزة التى تقدم لأول مرة على المسرح.



وشهدت "علاء الدين" دعاية ضخمة تحت رعاية ودعم المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه.



يشار إلى أن أحمد عز يجسد شخصية "علاء الدين"، والممثلة تارا عماد تجسد شخصية "ياسمين"، بينما يلعب هشام إسماعيل دور "جعفر الشرير"، ومحمد ثروت يلعب دور "المارد"، ويجسد دور "السلطان" الفنان سامي مغاوري.



يذكر أن "علاء الدين" تضم نخبة من النجوم وهم"أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، كريم عفيفي، هشام إسماعيل، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمد جمعة، ومن تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو، ضياء محمد، ومن إخراج مجدي الهواري.