بكلمة وصورة.. أحمد رزق يروج لمسلسله الجديد "بخط الإيد"

شارك الفنان أحمد رزق متابعيه عبر موقع الصور إنستجرام، بمجموعة من الصور الخاصة بمشاركته في مسلسل بخط الإيد.



وكان رزق منشغل خلال الفترة الماضية بتصوير مشاهده، ويبدو أنه شعر أنه حان الوقت للترويج لمسلسله الجديد، وعلق على الصور قائلًا: من مسلسل بخط الإيد يارب يعجبكم.



جدير بالذكر أن مسلسل "بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.



العمل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويجسد رزق شخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل، كما تظهر سوسن بدر بشخصية محامية، كما تظهر ميرنا نور الدين بشخصية مدربة جيم