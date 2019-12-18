عاجل.. وفاة شقيقة مرتضى منصور

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن وفاة، سوسن منصور، شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





وكشف بيان النادي الذي صدر عبر الموقع الرسمي أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة الظهر غدًا الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في المنصورة.





ونعى أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، وجميع العاملين والرياضيين بالنادي، مرتضى منصور، في وفاة شقيقته.



