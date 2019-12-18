Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وفاة شقيقة مرتضى منصور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
Advertisements
مرتضي منصور
مرتضي منصور
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن وفاة، سوسن منصور، شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكشف بيان النادي الذي صدر عبر الموقع الرسمي أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة الظهر غدًا الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في المنصورة.

ونعى أعضاء  مجلس إدارة القلعة البيضاء، وجميع العاملين والرياضيين بالنادي، مرتضى منصور، في وفاة شقيقته.

وتواجد مرتضى منصور، اليوم داخل مقر نادي الزمالك، لعقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، للحديث حول تفاصيل الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق الأبيض أمس الإثنين أمام طلائع الجيش 3 – 2، وذلك قبل المواجهة المقبلة للفريق أمام سموحة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور وفاة مرتضي منصور اليوم مرتضي منصور شقيقة مرتضي منصور اليوم مرتضي منصور

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 11 ساعة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 14 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 15 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

موضوعات متعلقة

الزمالك ينعي شقيق هاني أبو ريدة

"شوقي" ينعى والد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم

الزمالك ينعي شقيقة هاني زادة

لاعبو ومسئولو المقاصة في جنازة شقيقة طلعت يوسف (صور)

شوبير ينعى نجم منتخب مصر لكرة اليد

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

11:43 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status