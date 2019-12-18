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25 ديسمبر.. "ثيودروس" يترأس قداس عيد الميلاد من البطريركية بالقاهرة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
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البابا ثيودروس الثاني
البابا ثيودروس الثاني
حازم رفعت
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يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، من كاتدرائية القديس نيقولاوس العجائبي بمقر البطريركية بالقاهرة. 

ويبدأ احتفال القداس الإلهي برفع بخور عشية، بمشاركة مجمع من مطارنة وأساقفة وكهنة كنيسة الروم الأرثوذكس.

ومن المقرر أن يحضر قداس احتفال عيد الميلاد، مندوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والحزبية ورجال الامن والقوات المسلحة وأعضاء مجلس النواب.

ويشهد محيط كاتدرائية القديس نيقولاوس، حراسات أمنية مشددة في مداخل ومخارج الشوارع المحيطة للكاتدرائية.

وعقب انتهاء طقس صلاة القداس الإلهي يستقبل قداسة البابا ثيودروس الثاني، المهنئين من المسؤولين والرعية في قاعة العرش البطريركية.
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الكلمات المفتاحية

قداس عيد الميلاد القداس الألهي الروم الارثوذكس البابا ثيودروس الثاني

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