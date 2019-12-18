25 ديسمبر.. "ثيودروس" يترأس قداس عيد الميلاد من البطريركية بالقاهرة

يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، من كاتدرائية القديس نيقولاوس العجائبي بمقر البطريركية بالقاهرة.





ويبدأ احتفال القداس الإلهي برفع بخور عشية، بمشاركة مجمع من مطارنة وأساقفة وكهنة كنيسة الروم الأرثوذكس.





ومن المقرر أن يحضر قداس احتفال عيد الميلاد، مندوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والحزبية ورجال الامن والقوات المسلحة وأعضاء مجلس النواب.





ويشهد محيط كاتدرائية القديس نيقولاوس، حراسات أمنية مشددة في مداخل ومخارج الشوارع المحيطة للكاتدرائية.



