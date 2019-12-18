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هاني رمزي يتحدث عن دور هناء الشوربجي وصلاح عبدالله في وصوله إلى محمد صبحي (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:07 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تحدث الفنان الكوميدي هاني رمزي، عن كيفية وصوله إلى الفنان القدير محمد صبحي وانضمامه إلى فريقه المسرحي، وأول مشاركة له معه في تخاريف.

وقال هاني خلال لقاءه في برنامج صاحبة السعادة من تقديم الإعلامية إسعاد يونس الذي يذاع عبر فضائية DMC، إنه كان يجسد مسرحية على مسرح معهد الفنون المسرحية بعنوان "المهرج".

وأضاف أن  صلاح عبد الله كان حينها  هو من يخرج لهم المسرحيات وفي نفس الوقت يمثل مع صبحي، وفي ذات يوم قام صلاح بدعوة الأخير لحضور المهرج وقام بعدها باختيار هاني رمزي للتمثيل معه بعدما أعجب بموهبته.

وتابع أن للفنانة القديرة هناء الشوربجي دورًا كبيرًا في مساعدته لكي يصل إلى صبحي، لأنها كانت من جيران هاني رمزي وتسكن بجانبه وقررت أن تساعده.

جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على فضائية dmc فى الحادية عشرة مساءً.
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