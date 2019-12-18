Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهداف مباراة - أستون فيلا 5 × 0 ليفربول | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:27 ص
Advertisements
استون فيلا اليوم
استون فيلا اليوم
محمد مرعي
Advertisements
استطاع فريق أستون فيلا بلوغ نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب فوزه على ضيفه ليفربول (5/0)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية من المسابقة.

وأحرز أهداف أستون فيلا كل من، كونور هوريان في الدقيقة 14، ومورجان بويس لاعب ليفربول، بالخطأ في مرمى فريقه، بالدقيقة 17، وجوناثان كودجيا (هدفين)، في الدقيقتين 37 والأخيرة من الشوط الأول، وويسلي في الدقيقة 92.

ولعب ليفربول المباراة بتشكيلة من الشباب، حيث يشارك الفريق الأول في كأس العالم للأندية بقطر.

فيما يستعد الفريق الأول بالريدز لمواجهة مونتيري المكسيكي، غدا الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمونديال.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

هزيمة ليفربول ليفربول فوز استون فغيلا استون فيلا

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 13 ساعة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ ساعتين و 49 دقيقة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 10 ساعة

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 14 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة موعد مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر نصف نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر عبر beIN SPORTS الآن salah

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - أستون فيلا 2 × 1 ولفرهامبتون | دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول واستون فيلا بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

«رابط يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

مشاهدة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر من قبل beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع مجانا الآن

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

11:43 م

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status