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أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 3 × 3 لايبزيج | الدوري الألماني

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:23 ص
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بروسيا ولايبزج
بروسيا ولايبزج
محمد مرعي
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استطاع فريق لايبزيج فرض التعادل على مضيفه بوروسيا دورتموند (3-3) في مباراة مثيرة احتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الألماني.

واحرزت أهداف دورتموند عن طريق جوليان فيجل، جوليان براندت وجادون سانشو في الدقائق 23، 34 و55، بينما أحرز تيمو فيرنر ثنائية للايبزيج وسجل باتريك شيك الهدف الثالث في الدقائق 47، 53 و77. 

وبهذا التعادل ، حافظ لايبزيج على صدارته للترتيب برصيد 34 نقطة، بينما واصل دورتموند البقاء في المركز الثالث، متأخرًا عنه بفارق 4 نقاط.

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