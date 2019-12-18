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هاني رمزي يوضح سبب عدم إعجابه في البداية بدوره في وجهة نظر (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تحدث الفنان الكوميدي هاني رمزي، عن كواليس مشاركته مع الفنان القدير محمد صبحي، وذلك من خلال مسرحية وجهة نظر، بشخصية الشاب الكفيف المتشائم.

وقال "هاني"، خلال لقاءه في برنامج صاحبة السعادة من تقديم الإعلامية إسعاد يونس الذي يذاع عبر فضائية DMC، إنه في البداية وبعد قراءة الرواية والإطلاع عليها، لاحظ أنها درامية بحتة ولاتمت للكوميديا بصلة، وهذا ماجعله غير مقتنع بالدور وسيطرت عليه مشاعر الإحباط وعدم التفاؤل.

ولكن عندما لاحظ أحد صناع الرواية أنه يجلس وحيدًا وغير منتبه للتعليمات التي يصدرها محمد صبحي، سأله ما الذي يشغله وبعدها فتح هاني رمزي قلبه له وقص عليه كل مخاوفه من هذه الرواية وكشف له عن رغبته في تقديم محتوى كوميدي.

وأضاف "هاني"، أن شخصية الشاب الكفيف كانت حقيقية بالفعل، وقام بزيارته وعلم أنه قد تعرض لحادث ما لايعرف أحد تفاصيله لأنه لايريد التحدث مع أي شخص، وهذا الحادث هو السبب في فقدانه لبصره وتشاؤمه.

ويوم عرض المسرحية، فوجئ هاني رمزي بأن عدد الجمهور مكتمل بل وتفاعل مع الرواية وكانوا يضحكون، الأمر الذي أدهش رمزي
قائلًا: "مكناش مصدقين انهم بيضحكوا من اللي بنقدمه"، وتكلل أداءه للشخصية بتقدير من الجمهور الذي ظل يصفق له ومن دهشته قال لهم على المسرح "أنتم بتصقفولي انا".

جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على فضائية dmc فى الحادية عشرة مساءً.
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