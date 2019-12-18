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سموحة يحدد نجومه المطلوبين في يناير المقبل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:20 ص
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فرج عامر
فرج عامر
ريهام عبد المحسن
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كشف فرج عامر رئيس سموحة عن اللاعبين الذين تم تحديدهم من أجل التعاقد معهم في يناير المقبل.

وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: "نقوم بصرف جميع التزامتنا تجاه لاعبي كرة القدم في النادي ولم يحدث من قبل أن رفض لاعبي الفريق حضور التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم".

وأضاف :"حسن مصطفى تشاجر مع أحد مشجعي أسوان وليس من الجهاز الفني أو عامل بالاستاد وكان يعمل على إثارة الشغب والفتنة".

وتابع :"حكم مباراة سموحة وأسوان قام باستفزاز إبراهيم حسن حتى طرده من الملعب والحكم لم يكن على قدر المباراة وكنت أتمنى وجود الفار VAR في المباراة ولن نطالب بوجود حكام أجانب في مبارتنا المقبلة أمام الزمالك".

وأردف قائلا :"طلبنا من الأهلي التعاقد مع صلاح محسن وعمار حمدي في يناير المقبل على سبيل الإعارة وهو طلب منا التعاقد مع حماصة".

واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"حسام حسن طلب التعاقد مع أحمد علي الذي يقوم بآداء مناسك العمرة ولم يعد منها حتى الآن ومازلنا ننتظر رده".

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