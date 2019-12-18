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"بلعنا هواء يكفينا 3 سنين".. محمد إمام مع أمينة خليل في الهواء لهذا السبب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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مازال الفنان محمد إمام مستمر في الترويج لفيلمه الجديد "لص بغداد "، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "إمام" صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو يقوم بالطيران في أحد المشاهد مع الفنانة أمينة خليل، وعلق "إمام" على الصورة قائلاً :"أنا و أمينة خليل على الهواء مباشرةً، الواحد بلع كمية هوا في المشهد ده تكفيه ٣ سنين".

وتابع "إمام" قائلاً: "على العموم أمينة عاملة دور مختلف جدًا عن كل أدورها اللي قبل كدة، و إضافة جامدة للفيلم أنا فرحان بيها، استنونا سوا في لص بغداد "، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل محبيهم.


مشاركة محمد إمام فيلم "لص بغداد"

يُشار أنَّ محمد إمام ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد"لص بغداد" والفيلم من المقرر عرضه في يوم ٤يناير القادم، وهو بطولة محمد عادل إمام،ياسمين رئيس،فتحي عبد الوهاب،أحمد العوضي،أحمد رزق،محمد عبد الرحمن توتة،أمينة خليل،صلاح عبد الله، وهو من تأليف تامر إبراهيم، من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي.

مشاركة محمد إمام في رمضان 2019

والجدير بالذكر أنَّ محمد إمام خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "هُوجان"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة محمد إمام،كريم محمود عبد العزيز، أُوس أُوس،صلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد،عارفة عبد الرسول، ميرنا نور الدين، إنعام سالوسة، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي.
"بلعنا هواء يكفينا 3 سنين".. محمد إمام مع أمينة خليل في الهواء لهذا السبب
"بلعنا هواء يكفينا 3 سنين".. محمد إمام مع أمينة خليل في الهواء لهذا السبب
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الكلمات المفتاحية

محمد إمام لص بغداد أمينة خليل

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