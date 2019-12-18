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قتيل على "الزراعي".. مصرع فلاح بأيدي مجهولين في بني سويف

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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قتل فلاح متأثرا بإصابته بطلق ناري، الثلاثاء، حيث تعرض لإطلاق نار من مجهولين، أثناء مروره بالطريق الزراعي بمدخل قرية "الديابية" التابعة لمركز إهناسيا؛ بمحافظة بني سويف، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي -العام سابقًا- ليلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير المباحث الجنائية، باستقبال مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا"، مساء الثلاثاء، مواطن يدعى محمد إسماعيل سيد صفي الدين فلاح 53 سنة، مقيم قرية إهناسيا الخضراء، مركز بني سويف مصابًا بعيار ناري بالصدر، وتوفي فور وصوله قسم الطوارئ، وبسؤال نجل المتوفي 22 سنة، قال في محضر الشرطة: كنت أستقل ووالدي دراجة بخارية، وأمام قرية الديابية مركز إهناسيا تلقى والدي عيارًا ناريًا وسقطنا معًا من أعلى الدراجة البخارية على الأرض.

وبسؤال نجل المجني عليه، أكد أن الجناة اعتدوا عليه بالضرب وخر مغشيًا عليه بجوار والده، ولاذوا بالفرار بعد استيلائهم على مبلغ مالي كبير كان بحوزة والده، وتم التحفظ على جثة المجني عليه، وتحرير محضر بالواقعة، واستدعاء مفتش الصحة والنيابة.
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