أحمد عليوة يشكر الحضور في المؤتمر الصحفي لمهرجان انترناشيونال فاشون شو ويعد بعرض أزياء مختلف (صور)

انطلق مساء أمس الثلاثاء الموافق 17 من ديسمبر الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان انترناشيونال فاشون شو برئاسة أحمد عليوة وحضور عدد كبير من الصحفيين.



وألقى أحمد عليوة رئيس المهرجان كلمة خلال المؤتمر واستهلها برسالة شكر لكل من حضر وأكد على أنه يبذل مجهودًا كبيرًا لكي يكون عند حسن ظنهم.



وأضاف أن فريق العمل يعمل 24 ساعة دون راحة أو نام حتى يقدموا للحضور شيئًا مميزًا يليق بثقتهم فيهم، وقال إنه يستعد لعرض أزياء مختلف في مصر سيفاجئ الجميع خلال المهرجان.



جدير بالذكر أن الدورة السادسة من مهرجان انترناشونال فاشون اورد ستنطلق فعالياتها في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، وذلك برئاسة الإعلامي أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة، على ان يكون اليوم الأول 17 ديسمبر هو انطلاق المؤتمر الصحفي الذي يعرض فيه مصممو الأزياء جديدهم للعام الجديد 2020.



ويضم كلا من مصممة الازياء سماح مهران لاول مرة والتي تمثل مصر، ومصممة الازياء السعودية ريما الناصر، والسعودية ريهام زاهي، وسيدة الاعمال ومصممة الازياء المغربية سهام المرابط، والمغربية مونيا رمسيس، والمصممة العالمية لي لي الفونسو، وبمشاركة دكتور الاسنان احمد ابوحليمة ودكتور التجميل وائل يحيى، وخبيرة التجميل والمكياج سماح حسن، على أن تحيي الحفل في اليوم التالي النجمة المغربية دنيا بطمة بحضور الفنانة نيرمين الفقي ورجاء الجداوي ورانيا منصور ومنة جلال وعبير صبري وهاني البحيري ورانيا فريد شوقي ومنة فضالي وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.