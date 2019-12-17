صحفيو البحر الأحمر يكرمون محافظ البحر الأحمر السابق (صور)

أقام، مساء اليوم الثلاثاء، صحفيين البحر الأحمر حفل تكريم اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق وذلك بحضور اللواء علي رضا الرئيس الفخرى لجمعية مستثمري البحر الأحمر ومستضيف الحفل والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد لمحافظ البحر الأحمر نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وذلك في قاعة إجتماعات الكبرى بأحد فنادق الغردقة بحضور صحفيين البحر الأحمر ومراسلي الصحف والقنوات والمواقع الإليكترونية.



واستعرض الصحفيين والإعلاميين فى كلماتهم الجانب الإنساني والاجتماعي لمحافظ البحر الاأحمر السابق بجانب المشروعات والانجازات التي شهدتها محافظة البحرالاحمر شمالا وجنوبا المحافظة.



ومن جانبه أشاد اللواء أحمد عبد الله المحافظ السابق بالدور الوطني الكبير للصحفيين والإعلاميين بالبحر الأحمر فى إظهار ما كان يتم من إنجازات ومشروعات على أرض المحافظة.



ووجه عبدالله نداء إلى الصحفيين بالاستمرار فى دعم المحافظ الجديد اللواء عمرو حنفى مشيدًا لامتلاكه رؤية كبيرة لتطوير المحافظة.



وعلى هامش الاحتفال قدم الأستاذ عبدالناصر على نائب رئيس تحرير المساء درع الصحفيين نيابة عن صحفيين البحر الأحمر كما قدم الأستاذ كمال رشاد عضو نقابة الصحفيين نيابة عن الصحفيين البحر الأحمر المصحف الشريف كهدية تذكارية تقديرا لدور اللواء أحمد عبدالله فى تنمية البحر الأحمر خلال تولية مهام المسئولية بالمحافظة.