Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستون فيلا يهزم شباب ليفربول بخماسية ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:51 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
Advertisements


نجح فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في تحقيق الفوز على فريق ليفربول بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف مباراة أستون فيلا ضد ليفربول :- 

وسجل هوريهان هدف فريق أستون فيلا الأول عن طريق كرة ثابتة رائعة، واحرز بويس مدافع فريق ليفربول الهدف الثاني في مرماه بالخطأ، وعزز المهاجم الايفواري كودچيا النتيجة بالهدف الثالث والرابع للفيلا، واختتم المهاجم البرازيلي ويسلي النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة.

وشارك فريق ليفربول بفريق الشباب خلال هذة المباراة، بسبب تواجد الفريق الأساسي في قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والذي سيبدأ مشوار الفريق خلالها يوم الأربعاء أمام فريق مونتيري المكسيكي.

وسوف تقام الثلاث مباريات الأخرى مساء الأربعاء، وتعد مباراة فريق إيفرتون ضد فريق ليستر سيتي هي قمة هذا الدور بسبب مستويات الفريقين في الفترة الأخيرة وأيضاً تواجد الثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي كان قد نجح في تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية في النسخة الماضية، وأيضاً توج السيتي بجميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ 43 دقيقة

مشاهدة موعد مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر نصف نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر عبر beIN SPORTS الآن salah

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ ساعتين و 34 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ 42 دقيقة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

ميسي يطلق تصريح ناري قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 26 دقيقة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

11:43 م

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status