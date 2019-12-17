أستون فيلا يهزم شباب ليفربول بخماسية ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية









نجح فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في تحقيق الفوز على فريق ليفربول بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





أهداف مباراة أستون فيلا ضد ليفربول :-





وسجل هوريهان هدف فريق أستون فيلا الأول عن طريق كرة ثابتة رائعة، واحرز بويس مدافع فريق ليفربول الهدف الثاني في مرماه بالخطأ، وعزز المهاجم الايفواري كودچيا النتيجة بالهدف الثالث والرابع للفيلا، واختتم المهاجم البرازيلي ويسلي النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة.





وشارك فريق ليفربول بفريق الشباب خلال هذة المباراة، بسبب تواجد الفريق الأساسي في قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والذي سيبدأ مشوار الفريق خلالها يوم الأربعاء أمام فريق مونتيري المكسيكي.





وسوف تقام الثلاث مباريات الأخرى مساء الأربعاء، وتعد مباراة فريق إيفرتون ضد فريق ليستر سيتي هي قمة هذا الدور بسبب مستويات الفريقين في الفترة الأخيرة وأيضاً تواجد الثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.





يذكر أن فريق مانشستر سيتي كان قد نجح في تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية في النسخة الماضية، وأيضاً توج السيتي بجميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية.



