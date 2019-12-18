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"الباز" يكشف معلومات خطيرة عن حكومة "السراج" (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
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فايز السراج
فايز السراج
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بآدب شديد عن خصومه ولا يسئ لهم حتى لص الغاز "أردوغان".

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس "السيسي" تحدث بالأسماء عن قطر وحكومة طرابلس في منتدى شباب العالم، منوهًا إلى أن الرئيس قال إن حكومة طرابلس في ليبيا أسيرة "ميليشيات طرابلس ولا تملك إرادة حرة.

وأَضاف أن الجيش الوطني الليبي استطاع تحرير معظم الأراضي الليبية من المليشيات الإرهابية، متابعا: "حكومة طرابلس تتعاون مع المليشيات الإرهابية ويمدهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسلاح".

وأشار إلى أن حكومة السراج غير شرعية وتمثل خطرا على الأمن القومي المصري، ولذلك قال الرئيس السيسي إن مصر لن تسمح بسيطرة أي دولة أجنبية على ليبيا والسودان لأنهما يمثلان امن قومي لمصر.

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