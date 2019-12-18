"الباز" يكشف معلومات خطيرة عن حكومة "السراج" (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بآدب شديد عن خصومه ولا يسئ لهم حتى لص الغاز "أردوغان".





وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس "السيسي" تحدث بالأسماء عن قطر وحكومة طرابلس في منتدى شباب العالم، منوهًا إلى أن الرئيس قال إن حكومة طرابلس في ليبيا أسيرة "ميليشيات طرابلس ولا تملك إرادة حرة.





وأَضاف أن الجيش الوطني الليبي استطاع تحرير معظم الأراضي الليبية من المليشيات الإرهابية، متابعا: "حكومة طرابلس تتعاون مع المليشيات الإرهابية ويمدهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسلاح".



