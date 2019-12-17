أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اصابة نجم الفريق وغيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلي شهر ونصف.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 17 / 12:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم





1- مفاجآة جديدة في قضية انتقال "كهربا" للأهلي:





فجر عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل عن فكرة ضم محمود كهربا لاعب الزمالك السابق للقلعة الحمراء قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي.





وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية: "كهربا أهلاوي منذ الطفولة فهو أحد أبناء قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وعاد لبيته بكل سعادة ورغبة.. الأهلي لم يكن في نيته ضم كهربا ولمن نصدق أن الزمالك سيتركه بدون تسجيل".





وأضاف القيعي: "كل الزمالكاوية قالوا إن كهربا لن ينضم للأهلي.. الزمالك تأخر في تسجيل اللاعب في الوقت المناسب ولم نتسرع في ضمه واللاعب نفسه أراد الانضمام للقلعة الحمراء بعد عدم تجديد عقده في الفريق الأبيض".





وتابع القيعي: "قيل إن الأهلي أخذ اللاعب الهارب بينما الزمالك ضم عصام الحضري بعدما ترك الأهلي ولعب لنادي سيون".





2- صدمة قوية – إصابة رمضان صبحي وغيابه عن الأهلي حتي أول فبراير:





تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية عقب إقتراب نجم الفريق، من الغياب لمدة تقترب إلى 6 أسابيع مقبلة.





وأثبت الكشف الطبي الذي خضع له رمضان صبحي مساء اليوم، تعرضه لإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، بعدما شعر بإصابة بالعضلة الخلفية وعدم قدرته على استكمال المران الصباحي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري العام.





وخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لأشعة اليوم على العضلة الخلفية بعد شكواه من آلام بها، ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات.





تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم





3- فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي:





استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على بديل رمضان صبحي في مباراة الإسماعيلي القادمة ببطولة الدوري المصري.





وينتظر الأهلي مواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الدوري ولكن بدون نجمه الأول رمضان صبحي والذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.





ويفكر رينيه فايلر في مشاركة الأنجولى جيرالدو كوستا فى مركز الجناح الأيسر، كبديل لرمضان صبحي الذي اشتكي من إصابة فى العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية.





ويفكر فايلر فى مشاركة جيرالدو فى ظل قوة اللاعب البدنية، بالإضافة إلى مشاركته فى هذا المركز خلال لقاء بنى سويف بمسابقة كأس مصر.





4- عاجل - الكشف عن حجم إصابة أحمد فتحي:





كشف مصدر مقرب من أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي يعاني منها اللاعب في ركبته.





وكان فتحي قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام حرس الحدود والتي حسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف لعمرو السولية.





وقال المصدر بأن إصابة أحمد فتحي عبارة عن رشح في الركبة وسيغيب اللاعب عن التدريبات لمدة 3 أيام.





وأضاف المصدر بأن فتحي لن يكون جاهزًا لمباراة الأهلي المقبلة أمام الإسماعيلي وسيتم تجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندري والمقرر لها يوم الاثنين المقبل بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





أخبار النادي الأهلي اليوم





5- موقف علي معلول من المشاركة أمام الاسماعيلي:





كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.





ويغيب معلول عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ مباراة النجم الساحلي الشهر الماضي والتي خسرها الأهلي بهدف دون رد بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.





وخضع معلول لبرنامج تأهيلي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر ، للتعافي من الإصابة التي لحقت به.





وقال المصدر بأن معلول جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الإسماعيلي المقبلة ، واللاعب متواجد في التدريبات بشكل طبيعي.





وأضاف المصدر بأن مسألة مشاركة معلول في مباراة الإسماعيلي يتوقف على جاهزيته البدنية ، بجانب رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.





6- عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط":





استقر مسؤولو النادي الأهلي على قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر المنضم حديثاً من أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل.





وينوي رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قيد كهربا الصفقة الجديدة بدلاً من محمد محمود لاعب الوسط المصاب بقطع في الرباط الصليبي لطول فترة غيابه عن الملاعب وحاجته للتأهيل قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.





ومن المقرر أن يقوم مسؤولو النادي الأهلي بقيد نجم الزمالك السابق في القائمة المحلية والإفريقية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بعد الاعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام الماضية.





المباريات التي سيغيب عن رمضان صبحي