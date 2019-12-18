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جزائرية كُرمت في منتدى شباب العالم: تطوعت لمحو الأمية بأفغانستان

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:55 ص
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الجزائرية دنيا زاد
الجزائرية دنيا زاد
كساب أحمد
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قالت الجزائرية دنيا زاد، إحدى المكرمات في منتدى شباب العالم، إنها رحالة منذ الصغر، وهذا مكنها من الاطلاع على العديد من الثقافات المختلفة، وعندما وصلت لـ17 عامًا انتقلت للدراسة في تركيا، وبعد ذلك تطوعت للعمل في أفغانستان بهدف التوعية والتعليم ومحو الامية.

وتابعت "زاد"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنها حصلت على منحة للدراسة في إندونيسيا، وبحكم معرفتها العديد من اللغات قامت بتعليم الاطفال في إندونيسيا، وذهبت لجزيرة كاندي بسيرلانكا التي كانت معزولة تمامًا عن العالم، وسكانها فقراء للغاية، وكانوا يقايضون الفاكهة بمحاصيل أخرى لكي يستطيعوا أن يستكملوا حياتهم.

وأشارت إلى أن الأطفال في هذا القرى بعضهم لا يدرس، بحجة أنهم خلقوا للزراعة فقط، فقامت بالعمل على تعليم هؤلاء الأطفال اللغة العربية والإنجليزية، ووجدت جزء كبير منهم لديهم شغف للدراسة.
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