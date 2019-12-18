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تعرف على موعد عزاء والد الفنانة سهر الصايغ

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
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سهر الصايغ
سهر الصايغ
هبة أحمد
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كشفت الفنانة سهر الصايغ عن موعد ومكان عزاء والدها الراحل الدكتور محمد الصايغ، الذي توفي أمس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت سهر منشورًا قالت فيه:"إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء المغفور له بإذن الله والدي د. محمد الصايغ غدًا الأربعاء 18_12 بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بقاعة الإيمان بالتجمع الخامس، بالله عليكم تدعوا له"،وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

مشاركة سهر الصايغ في رمضان2020

وفي سياق آخر، تُشارك سهر حاليًا في مسلسل" النهاية"، والمسلسل من المُقرر عرضه في الماراثون الرمضاني القادم لعام 2020، والمسلسل بطولة يوسف الشريف، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، إخراج ياسر سامي، تأليف عمرو سمير عاطف.
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