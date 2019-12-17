مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في نصف نهائي مونديال الأندية بدون تقطيع MOHAMMED SALAH

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر بدون تقطيع اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.









تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي ووسط ميدان الفريق، المخضرم جيمس ميلنر عن مواجهة الريدز القادمة أمام مونتيري المكسيكي الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019، فأكدا على أهميتها وأنها تمثل نقطة الانطلاقة لتحقيق أول ألقاب ليفربول في البطولة بشكل عام.





وبدأ كلوب حديثه بالتطرق للإصابات موضحاً أن مدافع الفريق، الدولي الهولندي فان دايك يتعافى بشكل جيد ويقوم بالتمرينات الاستشفائية أما مواطنه فينالدوم فلا يعتقد أنه سيكون جاهزاً ولكنه جاء مع ليفربول إلى قطر للاستشفاء والعلاج تحت اشراف الفريق الطبي.





وعن كأس العالم للأندية وأهميتها بالنسبة له ولليفربول قال يورغن كلوب أنه أمر مهم لليفربول أن يفوز بهذا اللقب فهي أهم بطولة على مستوى الأندية على الصعيد العالمي، فنحن في قطر من أجل تمثيل القارة الأوروبية وهذا أمر هام ومتميز.





وتحدث كلوب عن أرضية ملعب استاد خليفة الذي سيستضيف المباراة مؤكداً أنها متميزة جداً ورائعة وقد كانت لديه مخاوف بسبب الأمطار قبل أن يأتي إلى قطر ولكنه اكتشف عند وصوله أن عشب الملعب بحالة ممتازة، موضحاً أن أرضية الملعب لن تكون مقلقة بالنسبة لليفربول على الإطلاق، فيبدو أنه يوجد رمال تحت العشب تقوم بامتصاص المياه بشكل فوري.





وقال كلوب أن الأهم بالنسبة له هو ما سيقدمه أمام مونتيري والفوز بالمباراة لأن الجميع سيتذكر فقط نتيجة المباراة وليس ما فعله ليفربول قبل ثلاثة أيام مثلاً.





اللعب أمام أستون فيلا

وعرج المدرب الألماني للحديث عن مواجهة ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية والتي سيخوضها الفريق اليوم الثلاثاء بالفريق الرديف، فأجاب ضاحكاً أنه سيشاهد هذه المباراة على شاشات التلفزيون مؤكداً أنه ليس حل مثالي أن يخوض المباراة بالفريق الثاني ولكن في ذات الوقت كان هذا هو أفضل الحلول المتاحة.





مؤكداً أنه أمر جيد أن يتم منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، علماً بأن أستون فيلا "منافس ليفربول في كأس الرابطة" فريق قوي بالتأكيد.





ميلنر: "جئنا من أجل الفوز باللقب"

وأكد ميلنر من جانبه أن فريقه قدم إلى البطولة بهدف التتويج بلقبها كما تحدث عن مواجهة نصف النهائي الأولى بين الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي مؤكداً أنه وزملائه سيتابعون هذه المباراة للتعرف على الفريقين الذي سيقابل ليفربول أحدهما في النهائي، "إذا ما تمكن من تخطي عقبة مونتيري والتأهل".





وفي سؤال عن رزنامة الريدز المزدحمة بالمباريات قال ميلنر أنه بالتأكيد ما يواجهه ليفربول حالياً ليس بالشئ السهل من حيث تتابع المباريات في وقت قصير لافتاً إلى أن مكمن الصعوبة يتركز في عملية الاستشفاء من الإصابات التي تحدث جراء لعب عدد كبير من المباريات خلال مدة زمنية قصيرة.





وعن مواجهة مونتيري المكسيكي في نصف النهائي قال اللاعب الإنكليزي أنه وزملائه في الفريق واجهوا لاعبين من مدارس كروية مختلفة وبالتأكيد فهي ستكون مباراة صعبة لأن الفريق المكسيكي يمتلك لاعبين جيدين.





واختتم ميلنر حديثة بالإشارة إلى عقده الذي قام بتمديده مع الريدز لافتاً إلا أنه أمر رائع أن ينتمي لعائلة ليفربول فهو فريق مثالي يتحسن بشكل دائم وقادر على حصد الألقاب كما أنه يمتلك تاريخاً رائعاً.



