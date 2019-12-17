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المسماري: الجيش الليبي يحارب الأتراك بشكل مباشر على الأراضي الليبية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:40 م
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اللواء المسماري
اللواء المسماري
الفجر
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صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قواته تحارب الأتراك بشكل مباشر على الأراضي الليبية.

وأكد متحدث الجيش الليبي، في تصريح صحفي على أن "الأتراك يستخدمون المدفعية ضد القوات الليبية"، بحسب ما نقل موقع "ليبيا 24".

وقال المسماري، إن جنودا أتراك يستهدفون الجيش من داخل قاعدة "معيتيقة"، مضيفاً "يتمركز أمام القاعدة مدفع ميداني، موجه يشغله الجنود الأتراك".

كما أشار اللواء المسماري إلى أن "هذا المدفع هو المدفع الموجه الوحيد لدى المليشيات الإرهابية، وليس لديهم القدرة على تشغيله فاستعانوا بطاقم تركي، وهو من ضمن الإمدادات التركية للمليشيات الإرهابية".

وأوضح المسماري: أن "الجيش رصد في وقت سابق طواقم ومستشارين من الأتراك يقومون بتسيير الطائرات المسيرة، وتدريب الميليشيات على أسلحة القناصة والمدرعات".

وأكد على أن "كل قواطع العمليات الخاصة تنهار أمام تقدم قوات الجيش، خاصة بعد إسناد المحاور بوحدات قتالية متدربة على اقتحام المدن وقتال الشوارع".

وكان "حفتر"، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا اللواء المسماري الجيش الليبي الأراضي الليبية

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