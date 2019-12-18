البابا تواضروس يكشف شروط إختيار الأساقفة



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد بدأت، الثلاثاء اول ديسمبر الجاري، صوم الميلاد المجيد، والذى ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.



ومدة الصوم المحددة بـ43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولون في عهد البابا إبرام بن زرعة.

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه عند اختيار الأسقف يجب أن تكون له مواصفات روحية أساسية، ونضيف عليها الإدارة أو التدبير الكنسي، ثم الروح الاجتماعية وإجادة اللغات ونشجع الدراسة.وأوضح " تواضروس" في تصريحات صحفية له، أن الكنيسة تنظر للشخص الذي يتم إختياره كأب أسقف لمن سافر إلى الخارج وعمل بوظائف عامة وفى نفس الوقت كان ملتحقا بالكنيسة، أي الخدمة والعمل بالتوازي.