أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

أسعار الذهب اليوم





تعافت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، كما توقعت بوابة الفجر مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 570.79 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 665.92 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 761.04 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,327 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 570.79 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 665.92 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 761.04 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,327 جنيه.





أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 752 إلى 754 عيار 22 689 إلى 691 عيار 21 658 إلى 660 عيار 18 564 إلى 566 عيار 14 439 إلى 440 عيار 12 376 إلى 377 الاونصة 23.387 إلى 23.458 الجنيه الذهب 5,264 إلى 5,280 الكيلو 756.000 إلى 754.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 761.04جنيه 47.48 $ سعر الذهب عيار 22 697.62جنيه 43.52 $ اسعار الذهب عيار 21 665.92جنيه 41.55 $ اسعار الذهب عيار 18 570.79جنيه 35.61 $ سعر الذهب عيار 14 443.94جنيه 27.70 $ سعر الذهب عيار 12 380.52جنيه 23.74 $ سعر الذهب عيار 9 285.39جنيه 17.80 $ اسعار أوقية الذهب 23,668 جنيه 1,477 $ اسعار جنيه الذهب 5,327 جنيه 332.36 $ اسعار كيلو الذهب 761,038 جنيه 47,479 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52 16 ديسمبر 762.16 666.91 571.63 444.60 381.08 15 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70 14 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70 13 ديسمبر 765.73 670.03 574.30 446.68 382.86 12 ديسمبر 762.11 666.86 571.59 444.57 381.05 11 ديسمبر 766.36 670.58 574.78 447.05 383.18 10 ديسمبر 761.62 666.44 571.23 444.28 380.81 9 ديسمبر 758.50 663.70 568.88 442.46 379.25 8 ديسمبر 758.20 695.44 568.66 442.28 379.10







أسعار الذهب عالميًا:



