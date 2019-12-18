أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
752 إلى 754
|
عيار 22
|
689 إلى 691
|
عيار 21
|
658 إلى 660
|
عيار 18
|
564 إلى 566
|
عيار 14
|
439 إلى 440
|
عيار 12
|
376 إلى 377
|
الاونصة
|
23.387 إلى 23.458
|
الجنيه الذهب
|
5,264 إلى 5,280
|
الكيلو
|
756.000 إلى 754.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
761.04جنيه
|
47.48 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
697.62جنيه
|
43.52 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
665.92جنيه
|
41.55 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
570.79جنيه
|
35.61 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
443.94جنيه
|
27.70 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
380.52جنيه
|
23.74 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
285.39جنيه
|
17.80 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,668 جنيه
|
1,477 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,327 جنيه
|
332.36 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
761,038 جنيه
|
47,479 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
17 ديسمبر
|
761.04
|
665.92
|
570.79
|
443.94
|
380.52
|
16 ديسمبر
|
762.16
|
666.91
|
571.63
|
444.60
|
381.08
|
15 ديسمبر
|
765.40
|
669.74
|
574.06
|
446.48
|
382.70
|
14 ديسمبر
|
765.40
|
669.74
|
574.06
|
446.48
|
382.70
|
13 ديسمبر
|
765.73
|
670.03
|
574.30
|
446.68
|
382.86
|
12 ديسمبر
|
762.11
|
666.86
|
571.59
|
444.57
|
381.05
|
11 ديسمبر
|
766.36
|
670.58
|
574.78
|
447.05
|
383.18
|
10 ديسمبر
|
761.62
|
666.44
|
571.23
|
444.28
|
380.81
|
9 ديسمبر
|
758.50
|
663.70
|
568.88
|
442.46
|
379.25
|
8 ديسمبر
|
758.20
|
695.44
|
568.66
|
442.28
|
379.10