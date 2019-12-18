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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تعافت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، كما توقعت بوابة الفجر مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 570.79 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 665.92 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 761.04 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,327 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 570.79 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر665.92 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر761.04 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,327 جنيه.

أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

752 إلى 754

عيار 22 

689 إلى 691

عيار 21

658 إلى 660

عيار 18

564 إلى 566

عيار 14

439 إلى 440

عيار 12

376 إلى 377

الاونصة

23.387 إلى 23.458

الجنيه الذهب

5,264 إلى 5,280

الكيلو

756.000 إلى 754.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 761.04جنيه      

 47.48 $

سعر الذهب عيار 22

 697.62جنيه

 43.52 $

اسعار الذهب عيار 21

665.92جنيه       

41.55 $

اسعار الذهب عيار 18

 570.79جنيه

35.61 $

سعر الذهب عيار 14

443.94جنيه

27.70 $

سعر الذهب عيار 12

380.52جنيه

23.74 $

سعر الذهب عيار 9

285.39جنيه

17.80 $

اسعار أوقية الذهب

23,668 جنيه

1,477 $

اسعار جنيه الذهب

5,327 جنيه

332.36 $

اسعار كيلو الذهب

761,038 جنيه

47,479 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

16 ديسمبر

762.16

666.91

571.63

444.60

381.08

15 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

14 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

13 ديسمبر

765.73

670.03

574.30

446.68

382.86

12 ديسمبر

762.11

666.86

571.59

444.57

381.05

11 ديسمبر

766.36

670.58

574.78

447.05

383.18

10 ديسمبر

761.62

666.44

571.23

444.28

380.81

9 ديسمبر

758.50

663.70

568.88

442.46

379.25

8 ديسمبر

758.20

695.44

568.66

442.28

379.10


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.01 بالمائة ليسجل 1480.60 دولار للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند مستوي 1476.27 دولار للأوقية.
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