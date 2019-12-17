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التشيك.. الآلاف يتظاهرون ضد رئيس الوزراء أندريج بابيش

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:46 م
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رئيس الوزراء التشيكي أندريج بابيش
رئيس الوزراء التشيكي أندريج بابيش
ترجمة - منة الشريف
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تظاهر الآلاف من دولة التشيك، ضد رئيس الوزراء أندريج بابيش، للأسبوع الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعاد المدعون العامون فتح باب الدعوى في قضية الاحتيال المزعوم بالدعم، وأعلنت بروكسل وجود تضارب في المصالح بين أعماله ودوره السياسي.

وسعت المجموعة المدنية "مليون لحظة من أجل الديمقراطية" إلى الضغط على رئيس الوزراء الملياردير من خلال سلسلة من المظاهرات هذا العام، على الرغم من أن حزب "بابيس رئيس وزراء جمهورية التشيك" السياسي "انو" يحافظ على تقدم قوي في استطلاعات الرأي.

وطالبت المجموعة بقطع إمبراطوريته التجارية السابقة، أغروفرت عن دعم الاتحاد الأوروبي والعقود العامة ودعوته إلى الاستقالة.

كما جذبت المسيرة التي استمرت لمدة ساعة اليوم، من ميدان وينسيسلاس بوسط براغ إلى المكتب الحكومي عددًا أقل من الناس من مظاهرة الأسبوع الماضي، والتي بلغت عشرات الآلاف.

وأفادت وكالة الأنباء التشيكية، أن الشرطة قدرت أن 15 ألف شخص شاركوا في المظاهرة اليوم الثلاثاء.

كما قال زعيم "مليون لحظة من أجل الديمقراطية" للحشود، التي هتفت "الاستقالة" قبل المسيرة، نحن هنا لأننا لا نريد أن نتحمل استمرار تفكك الثقافة السياسية في بلدنا.

وأضاف، "لا نريد أن نتسامح مع أنه يصبح من الطبيعي أن نتجنب القوانين، وأن نكون في تضارب في المصالح والكذب علنًا".

كما تم استدعاء الاحتجاجات، بعد أن أعاد كبير المدعين العامين في البلاد هذا الشهر النظر في قضية ضد بابيس، مشتبهًا أنه أخفى ملكية إحدى شركاته قبل عقد من الزمن، لذلك سيكون مؤهلًا للحصول على إعانة قدرها مليوني يورو.

بشكل منفصل، تسربت مراجعة من قبل المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى وسائل الإعلام التشيكية هذا الشهر.

وأظهر التقرير أن اللجنة رأت بابيس في تضارب في المصالح لأنه لا يزال يسيطر على شركة "اجروفيرت"، وهي مجموعة عملاقة أنشأها على مدار العقدين الماضيين ووضعتها في صناديق استئمانية في عام 2017 قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء.

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رئيس الوزراء أندريج بابيش رئيس الوزراء التشيك الاحتجاجات

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