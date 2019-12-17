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رئيسة المجلس القومي للمرأة: منتدى شباب العالم اكتسب نضجًا عاليًا هذا العام

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:29 م
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الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن منتدى شباب العالم اكتسب نضجًا عاليًا هذا العام، معلقة: "كأن طفل وبيكبر كل سنة عن اللي قبلها".

وأضافت "مرسي"، خلال تصريحاتها لـ الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أنه هناك 300 ألف طلب حضور منتدى شباب العالم، مؤكدة أن هذا الرقم نقطة نجاح وإثبات قوة في العلم كله.

وأشار إلى أن تواجد الفتايات قوي في كل جلسات منتدى شباب العالم، وحضورهم كان قويًا ومتميزًا، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم ينافس منصات كثيرة للأمم المتحدة، متابعة: "منتدى شباب العالم من أفضل المنتديات الدولية في العالم".
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منتدي العالم مصر الدكتورة مايا مرسي اخبار

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