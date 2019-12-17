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هاني رمزي يكشف لـ صاحبة السعادة عن سر خوف والديه من دخوله مجال التمثيل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:30 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
لمياء علي
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كشف الفنان الكوميدي هاني رمزي، أن والديه كانت لديهما مخاوف شديدة من دخوله في مجال التمثيل، حيث كان لديه شغف كبير لكي يصبح ممثل مشهور.

وقال هاني خلال لقاءه في برنامج صاحبة السعادة من تقديم الإعلامية إسعاد يونس الذي يذاع عبر فضائية DMC، إنه كان مولعًا بالتمثيل، وكانت عائلته كلها تعمل في مجال المحاماة، وكانت له جارة من الوسط الفني وهي الراحلة نعيمة وصفي، والتي طلب منها كثيرًا أن تساعده في الدخول للوسط الفني ولكنها كانت لاتكترث بكلامه.

وكان والديه يتخوفان من دخوله مجال التمثيل لأنه لايوجد له أي معارف أو أحدا يسانده، ولذلك عندما نجح في الثانوية العامة كان يريد وقتها أن يلتحق بمعهد السينما ولكن الفنانة نعيمة نصحت والديه بأن يلتحق بكلية تجارة حتى تكون سلاح في يده في حال إذا فشل في التمثيل.




جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على فضائية dmc فى الحادية عشرة مساءً.
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