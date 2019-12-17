تعرف على موعد حفل أحمد جمال في الإسماعيلية

روج المطرب أحمد جمال، لحفلته الجديدة لأول مرة في الإسماعيلية، المقرر عرضها يوم الثلاثاء 31 من ديسمبر الجارى حيث شارك، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



ونشر المطرب الشاب، صورة ترويجية لحفلته عبر حسابه الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



وعلق "جمال" على الصورة:"انتظروا حفل أحمد جمال السنة الجديدة لأول مرة في الاسماعيلية يوم الثلاثاء 31 ديسمبر فى ريفيرا كل عام وانتم بخير" ونال العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



كليب أغنية" قصاد عيونى":



طرح أحمد جمال، اغنية جديدة له "قصاد عيونى" على قناته الرسمية الخاصة به بموقع يوتيوب،والاغنية ضمن ألبومه الجديد وهو من إنتاج شركة مزيكا .



ويدور قصة كليب أغنية"قصاد عيونى" حول علاقة غرامية بين أحمد جمال وبنت أصلها يونانى فى سن 19 عاما، والصدفة تجمعهم ويعيشون فى حالة من الحب والغرام والاهتمام، بسبب إحساسه تجاه مشاعرها، و كلمات الاغنية من أميرة طعيمة، وألحان مدين .



يذكر أن آخر أعمال المطرب احمد جمال،اغنية" قدها وقدود" اهداء للمنتخب المصري، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والأغنية من كلمات محمد عاطف، ومن ألحان مدين .