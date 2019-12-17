أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق ريال مدريد في الكلاسيكو بالدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 17 - 12 - 2019 :-





- صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو





كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن سر استبعاد خماسي برشلونة من قائمة لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقر لها يوم غد الاربعاء بالكامب نو، واكدت الصحيفة على أن فالفيردي استبعد الثنائي ديمبيلي وميلو بسبب الإصابة فيما استبعد الثلاثي توديبو وجونيور فيربو وموسي واجي بقرار فني.





- فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.





كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال مدريد في الكامب نو يوم غد الاربعاء.





وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:





حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، لينجليت

خط الوسط: ألينيا، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، فيدال

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي، بيريز، فاتي.





- موعد مباراتي برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا





أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية بأن مباراة الذهاب ستقام بين برشلونة ونابولي في يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل على ملعب سان باولو في إيطاليا، وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مباراة العودة بين الناديين الإسباني والإيطالي ستقام على ملعب الكامب نو معقل برشلونة في الثامن عشر من مارس المقبل.





- تصريحات متوازنة لفالفيردي قبل مواجهة ريال مدريد.. والإعلان عن غياب نجم البرسا في الكلاسيكو





قال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد ضد ريال مدريد :"لا نزال في مرحلة الذهاب، هناك الكثير من المباريات المتبقية في الليجا، بالطبع كل فريق يريد أخذ زمام المبادرة، ولكن بغض النظر عن ذلك، لا يزال هناك الكثير في المسابقة، والبارسا وريال مدريد متطابقان إلى حد كبير في كثير من الجوانب هذا الموسم ونُركز فقط على ما نريد فعله, تركزينا سيكون لى كُرة القدم خلال الـ 90 دقيقة".





- مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم





أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة غريمه برشلونة غدًا في كلاسيكو الأرض، وشهدت قائمة ريال مدريد عدة غيابات بسبب الإصابة أمثال مارسيلو ولوكاس فاسكيز وإيدين هازارد وخاميس رودريجيز وأسينسيو، فيما استبعد زيدان الثلاثي أودرويوزلا وماريامو وإبراهيم دياز بقرار فني.





وضمت قائمة ريال مدريد كلا من : -





حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - ناتشو - فيرلاند ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - رورديجو.





- ثنائي الأزمة في تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد





أفادت تقارير صحفية في إسبانيا بأن فالفيردي قرر بالفعل تشكيل فريقه أمام ريال مدريد لكنه يبقى حائرًا بين لاعبين فقط، وأشارت صحيفة "السبورت" إلى أن فالفيردي محتار بين سيميدو وسيرجيو بوسكيتس ومن سيقود منهما الجبهة اليمنى في مباراة الغد.





- نجم برشلونة يبتعد عن إنتر ميلان





ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني أن فيدال قل اهتمامه نسبياً بعرض إنتر ميلان، مع مغادرة الفريق لدوري أبطال أوروبا، ولم تنفي الصحيفة رغبة فيدال في مغادرة برشلونة، بعد خروجه من حسابات فالفيردي مؤخراً.





تعليق مثير من ميسي قبل الكلاسيكو

يرى النجم الأرجنتيني وأيقونة نادي برشلونة الإسباني "ليونيل ميسي" أن مواجهة نادي ريال مدريد في ملعب كامب نو أصعب بكثير من مواجهته في معقله سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويرى ميسي أن الضغوط الجماهيرية تكون كثيرة في ملعب كامب نو من أجل الفوز وهز شباك الريال، الذي يلجأ بدوره لتضيق الخناق على لاعبي برشلونة.

وعلى العكس في مدريد، يقوم لاعبي الريال بالهجوم والإندفاع وترك مساحات في الخلف، يستطيع لاعبو برشلونة إستغلالها جيداً، وبالتالي يستطيعون تسجيل الأهداف.







