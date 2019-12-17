تعرف على موعد وأسعار حفل محمد منير الجديد

يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر ضمن احتفالات ليلة رأس السنة، ومن المُقرر أن يقام الحفل في أحد فنادق منطقة القطامية، وذلك للاحتفال ببداية العام الجديد.



وكانت الشركة المنظمة للحفل قد أعلنت عن أسعار التذاكر المخصصة للحفل، وتتراوح الأسعار بين 2000، و3000، و4000 جنيهًا.



يُشار أن الكينج قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا، في نادي هيلويوبوليس الشروق، و حضره الآلاف من محبيه، وظهر في الحفل وهو جالس علي كرسي، وبعد ذلك كشف عن أسباب أحيائه الحفل على الكرسي، حيث أوضح أنه يعاني من قصور في الحوض، وأنه بدأ يتماثل الشفاء.



وقدم منير خلال الحفل حوالي 14 أغنية، من أغانيه القديمة والجديدة، ومن الأغاني التي قام بتقديمها :هيلا هيلا، الجيرة والعشرة،يا ليلة عودي تاني، علىي صوتك، بره الشبابيك،الرزق على الله، أشكى لمين، قلبى مساكن شعبية، الكون كله بيدور، الليلة يا سمرة، غريبة، شبابيك.