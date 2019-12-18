5 رسائل من الرئيس في ختام منتدى شباب العالم

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة سلام للعالم في ختام منتدى شباب العالم، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ، والذي انتهى حفل ختامه، مساء الثلاثاء، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب وفتاة من شتى دول العالم، وجاءت الرسائل فيما يلي.





لا تمييز بين الرجل والمرأة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على طلب إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، على طلبها بإقامة منتدى للمرأة، قائلا:" مش عايزين نعمل تمييز كل المنتديات بنعطى الفرصة للشباب بدون تمييز شاب أو فتاة.





تمكين الشباب

وقال الرئيس لقادة العالم: استمعوا إلى شبابكم وشاركوهم أفكارهم وأحلامهم واعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، اجعلوهم سباقين لا تابعين، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية، وأعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم.





التنمية المستدامة

وقال "السيسي"، إن شباب مصر عملوا بشكل دؤوب من أجل إنجاح منتدى شباب العالم بمختلف نسخه، وتباحثنا فيما وصل إليه العلم وعرضنا تجاربنا فيما يخص الأمن الغذائي وتمكين الشباب والمرأة، كما وجدت سعادة بالغة وأنا استمعت إلى نقاشات أبنائي وبناتي من شباب العالم وتعلمت منهم.





وأكد، أن مجلس حقوق الإنسان الدولي أشار باهتمام بالغ إلى مساهمات منتدى شباب العالم في مصر، تكليف إدارة المنتدى عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بقضايا الشباب، وتكليف إدارة المنتدى بإنشاء مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوي شباب العالم تستهدف التنمية المستدامة، وتكليف وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية إطلاق مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





أرض سيناء نقطة تلاقي الحضارات

وأشار إلى أن أرض السلام سيناء التي تجلى الله على بقعة من بقاعها المباركة ليبارك ليبارك بها الأرض والشعب، موضحا أن أرض سيناء نقطة تلاقى الحضارات وهى أرض شهدت كبوات وانتصارات، واحتضنت جميع الاختلافات والشعب الذى امتزجت فيه العزة العربية بالأصالة الأفريقية والملامح الفرعونية والصفات المتوسطية والإيمان بالرسل والرسالات السماوية.









تدشين حملة 100 كلمة حول السلام

وأعلن الرئيس، أن مجموعة من التوصيات التي سيعمل منتدى شباب العالم على تنفيذها منها "تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع المنتدى بغرض تعزيز ودعم قيم السلام حول العالم، ولبث رسائل الوحدة وتعزيز السلم بين البشر.



