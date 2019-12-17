أحمد موسى: جد "فايز السراج" كان مجندًا في الجيش التركي

كشف الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مشيرا إلى أن أحد أصدقائه أخبره أن جد "السراج" ليس من جذور وأصول ليبية.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "صديق عزيز من ليبيا قال لي إن مشكلة فايز السراج أنه ليس مواطًنا ليبًيا وحاصل على الجنسية الليبية".



وأضاف الإعلامي أن جد فايز السراج ليس من جذور وأصول ليبية وكان مجندا فى الجيش التركي؛ لذلك "السراج" يسلم الدولة الشقيقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتعجب الإعلامي من اتفاقية "السراج" و"اردوغان" قائلًا: "حد يجيب جيش دولة تغزو بلده عشان يضرب جيش بلده!".



