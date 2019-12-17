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لوشيسكو: قدمنا أداء رائع لا أعرف كيف فاز فلامنجو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:04 م
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لوشيسكو
لوشيسكو
أميرة فطيم
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تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي نادي الهلال، عن مباراة فريقه أمام فلامنجو الرازيلي، التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز الفريق البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وقال لوشيسكو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "قدمنا آداء رائع، خاصة في الشوط الأول، لكننا أهدرنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل".

وأضاف: "في الشوط الثاني تراجع مستوى لاعبينا بدنيا بسبب الإجهاد، لكن الفروقات بيننا وبين فلامنجو كانت قليلة، على الرغم من حسمه المباراة لصالحه".

وتابع: "لا أعرف كيف تمكن فلامنجو من الفوز في المباراة، فهم استغلوا تفاصيل صغيرة للغاية للتفوق علينا".

وافتتح سالم الدوسري أهداف المباراة لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك فلامنجو عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أدرك اراسكايتا هدف التعادل لصالح فلامنجو من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الهلال عند الدقيقة 49، قبل أن يسجل فلامنجو هدف التقدم عند الدقيقة 78، ثم أحرز لاعب الهلال علي البليهي الهدف الثالث لصالح فلامنجو عن طريق الخطأ في شباكه عند الدقيقة 81، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز فلامنجو على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز خطف فلامنجو بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع الفائز من لقاء ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي غدا، فيما ينافس الهلال على المركز الثالث، وسيلاقي، الخاسر من مواجهة ليفربول ومونتيري.

وكان الهلال قد حقق فوزا ثمينا في ربع نهائي المونديال، أمام الترجي التونسي ممثل إفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز.
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