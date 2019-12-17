أخبار ريال مدريد اليوم: تصريح ناري من زيدان عن الكلاسيكو واستبعاد 8 لاعبين أمام برشلونة وميسي يقارن بين هازارد ورونالدو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد وجاهزية الملكي لمواجهة برشلونة غداً في كلاسيكو الأرض. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ميسي : هازارد مختلف عن رونالدو

شدد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على أن إيدين هازارد نجم ريال مدريد مختلف عن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي وأكد أنه من الصعب تعويض رحيل رونالدو.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا:"أعتقد ان هازارد لاعب مختلف عن رونالدو، من الصعب تعويض رحيل رونالدو ولكن هازارد لاعب رائع أيضًا، فهازارد لاعب لديه الكثير من الكفاءة وهو لاعب مختلف ولديه موهبة كبيرة".

وأضاف :"انتقادات جماهير ريال مدريد لزيدان ؟ كنت متفاجئ من ذلك حقاً ولكن من ظل لفترة طويلة في فريق كبير يعلم أن هذا الشيء طبيعي لأن متطلبات هذه الأندية عالية".

وتابع:"عندما نواجه ريال مدريد في السانتياجو برنابيو نجد الكثير من المساحات لأنهم مجبرين على ذلك بسبب عامل الأرض والجمهور، أما في الكامب نو تكون المُباراة مختلفة حيث خطوطهم تكون متساوية بالإضافة يعتمدوا على سرعة اللاعبين".





أخبار ريال مدريد اليوم





- زيدان يعلن جاهزية فريقة لتحدي برشلونة قبل الكلاسيكو

أعلن المدير الفني لريال مدريد جاهزية فريقة لمواجهة برشلونة غداً الأربعاء 18 ديسمبر في كلاسيكو الأرض المؤجل من الجولة العاشرة.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلاً: " لست قلقاً بخصوص تلك المباراة، تركيزنا منصب فقط غلى أرضية الملعب، تجهزنا بشكل جيد للكلاسيكو نفسياً وبدنياً.

وتابع: " بخصوص تأجيل الكلاسيكو، فأنا غير منشغل بتلك الأمور، ما أركز فيه هو كرة القدم فقط".

وأضاف: " علينا أن نتوجه نحن وبرشلونة سوياً لملعب المباراة، هي مباراة منتظرة من الجميع، أتذكر حينما كنت لاعباً كنا نستعد بشكل خاص لها".

وحول شكوى برشلونة من الأخطاء التحكيمية في مباراة ريال سوسيداد واصل: " لا أعتقد أن مثل هذه الأشياء تؤثر على الكلاسيكو، وأنا غير منزعج من شكاوى برشلونة".









- زيدان يطلق تصريحًا ناريًا قبل الكلاسيكو

أكد مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، جاهزية فريقه لخوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، ضمن مؤجلات الجولة 10 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

قال مدرب ريال مدريد فى مؤتمر صحافي قبل المباراة: "نحن نصل للكلاسيكو بشكل جيد كروياً ونفسياً"، وهو ما يشير إلى استعداد "الملكي" لمواجهة برشلونة في اللقاء المرتقب.

وعن تأجيل الكلاسيكو من 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى الغد، علق زيدان قائلاً: "أنا لست مضطراً لشرح كل شيء، ولا حتى لصديقي، ما يهمنى هي كرة القدم".

وحول التدايبر الأمنية لمباراة الكلاسيكو غداً، بعد تهديدات منظمة "تسونامي الديموقراطية"، قال زيدان: "أخبرونا بأنه يجب أن نصل لملعب المباراة معاً، وهذا ما سنفعله، الأهم أننا سنذهب لنلعب الكلاسيكو".









- مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة غريمه برشلونة غدًا في كلاسيكو الأرض.

ويحل ريال مدريد ضيفًا في التاسعة من مساء الغد على نظيره برشلونة في المباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة ريال مدريد عدة غيابات بسبب الإصابة أمثال مارسيلو ولوكاس فاسكيز وإيدين هازارد وخاميس رودريجيز وأسينسيو، فيما استبعد زيدان الثلاثي أودرويوزلا وماريامو وإبراهيم دياز بقرار فني. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من : -

حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - ناتشو - فيرلاند ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - رورديجو.





ملخص أخبار ريال مدريد الأن





- ميسي يبريء زيدان ويؤكد: الكلاسيكو أسهل في ريال مدريد

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على صعوبة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، غدًا الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: " عندما نلعب في سانتياجو برنابيو معقل الريال تكون هناك العديد من المساحات لأن المنافس يهاجمنا بشكل أكبر أما في كامب نو فإنهم يلعبون بشكل مختلف، حيث يظلون في الخلف قليلًا، ويحدث تقارب بين الخطوط مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، لأن الفريق به لاعبون أصحاب سرعة في الخط الأمامي.. في كامب نو تصبح المباراة أكثر تعقيدًا ومغلقة بشكل أكبر".









- زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة برشلونة يوم غد الاربعاء في الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة استبعاد 8 لاعبين وهم هازارد، مارسيلو، خاميس، أسينسيو وفاسكيز للإصابة بينما تم استبعاد كلا من أودريوزلا وماريانو دياز وإبراهيم دياز بقرار فني.









- زيدان يرفض التفريط في لاعبه المعار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، يرفض التفريط في نجمه المغربي الدولي أشرف حكيمي، المعار لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، أن زيدان سيعيد اللاعب لريال مدريد مرة أخرى، عقب انتهاء إعارته مع نادي بوروسيا دورتموند.

وتحدث زيدان عن أشرف حكيمي، خلال أحد المقابلات الصحفية قائلاً: " أنا سعيد لما يقدمه حكيمي مع دورتموند، لقد أظهر مستوى رائع خلال فترة الإعارة، وظهر ذلك خلال مباريات دوري أبطال أوروبا".





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- زيدان يحرج برشلونة ويتحدث عن رقابة ميسي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض، والذي سيقام على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"في الفترة الاخيرة لعبنا بشكل جيد، ووصلنا إلى الكلاسيكو في لحظة جيدة على جميع المستويات".

وتابع :"نحن سعداء بما نفعله، ووصلنا في لحظة جيدة إلى كامب نو بعدما خضنا عدة مباريات هامة وحققنا نتائج جيدة".

وعن تأجيل الكلاسيكو رد قائلا :"قواعد الأمن معروفة، ويجب علينا ان لا نشرح المزيد من الأشياء، يجب علينا أن نفكر في اللعبة، ووضع جهدنا كله وتفكيرنا من أجل اللعب فقط".



