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ميسي يطلق تصريح ناري قبل الكلاسيكو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يرى النجم الأرجنتيني وأيقونة نادي برشلونة الإسباني "ليونيل ميسي" أن مواجهة نادي ريال مدريد في ملعب كامب نو أصعب بكثير من مواجهته في معقله سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويرى ميسي أن الضغوط الجماهيرية تكون كثيرة في ملعب كامب نو من أجل الفوز وهز شباك الريال، الذي يلجأ بدوره لتضيق الخناق على لاعبي برشلونة.

وعلى العكس في مدريد، يقوم لاعبي الريال بالهجوم والإندفاع وترك مساحات في الخلف، يستطيع لاعبو برشلونة إستغلالها جيداً، وبالتالي يستطيعون تسجيل الأهداف.

وتحدث الليو لصحيفة ماركا قائلاً: " حينما نواجههم في سانتياجو بيرنابيو، تتاح أمامنا مساحات كبيرة للتقدم خلالها".

وتابع: " يتقدمون للهجوم كثيراً هناك بسبب الضغوط الجماهيرية المفروضة عليهم، وبالتالي يسنحون لنا باستغلال هذه المساحات".

وأضاف: " يلعبون بشكل مختلف في كامب نو، يتراجعون للخلف كثيراً، ويلعبون بشكل متقارب ويعتمدون على الهجمات المرتدة بفضل وجود عناصر سريعة في خط الهجوم".

وواصل: " هنا في كامب نو يكون الملعب مغلقاً كثيراً، وبالتالي يسبب هذا تعقيداً في بعض الأمور".

ويعود آخر فوز لريال مدريد لعام 2016، حينما إنتصر في مباراة الذهاب في يطولة السوبر الإسباني بنتيجة 3-1.

وتقام مباراة الكلاسيكو غداً الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للليجا بملعب كامب نو، والتي يتصدرها الفريقان برصيد 35 نقطة لكل منهما

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