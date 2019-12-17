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الرئيس السيسى يستجيب لـ "عزة مصطفى": مينفعش سيدة تطلب طلب ونرفضه

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
داليا الحسين
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مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلامية عزة مصطفى خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الصحفيين العرب وممثلي الصحف الأجنبية في مصر، في ختام منتدى شباب العالم 2019 قائلًا: "مينفعش سيدة تطلب طلب ونرفضه".

جاء ذلك عقب إغلاق الإعلامي شريف عامر، باب الأسئلة ليقاطعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويطلب من الإعلامية عزة مصطفى طرح سؤالها.

وقالت الإعلامية: "إلى أى مدى اهتمامكم بالمرأة"؟، ليجب الرئيس السيسي: "إلى أبعد مدى.. وهذا خط لم يتغير منذ تولينا المسئولية".

وأضاف الرئيس السيسي أنه حريص على إعطاء المرأة المصرية الفرصة لمشاركة الرجل في مصر وهي أهل لذلك، معلقًا ضاحكًا: "أرجو الرجال ميزعلوش". 
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