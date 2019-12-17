الرئيس السيسى يستجيب لـ "عزة مصطفى": مينفعش سيدة تطلب طلب ونرفضه



وأضاف الرئيس السيسي أنه حريص على إعطاء المرأة المصرية الفرصة لمشاركة الرجل في مصر وهي أهل لذلك، معلقًا ضاحكًا: "أرجو الرجال ميزعلوش".



مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلامية عزة مصطفى خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الصحفيين العرب وممثلي الصحف الأجنبية في مصر، في ختام منتدى شباب العالم 2019 قائلًا: "مينفعش سيدة تطلب طلب ونرفضه".جاء ذلك عقب إغلاق الإعلامي شريف عامر، باب الأسئلة ليقاطعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويطلب من الإعلامية عزة مصطفى طرح سؤالها.وقالت الإعلامية: "إلى أى مدى اهتمامكم بالمرأة"؟، ليجب الرئيس السيسي: "إلى أبعد مدى.. وهذا خط لم يتغير منذ تولينا المسئولية".