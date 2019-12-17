اللواء المسماري: القوات الليبية تحرز تقدماً على أكثر من محور





صرح المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً على أكثر من محور، بالإضافة لاشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس"، لافتاً إلى "عدم وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش الليبي".





وكشف اللواء المسماري، عن انهيار وتراجع لقوات الوفاق إلى منطقة أبو سليم، وأنه واثق من دخول الجيش الليبي إلى طرابلس.





كما أردف المتحدث باسم الجيش الليبي، قائلا: إن "المعركة الآن على تخوم طرابلس والعاصمة كما يعرف الجميع كبيرة، وأن الجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان".





هذا وسيطر الجيش الليبي، في وقت سابق من اليوم، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش.





وأظهر مقطع فيديو، اللحظات الأولى لدخول الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي إلى محور كوبري الزهراء بعد هروب جماعي لعناصر الميليشيات، التي كانت تسيطر عليه، تحت وقع ضربات الجيش.





وذكر مصدر عسكري ميداني، أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع مسلّحي قوات الوفاق، وتتقدم بشكل مستمر على أكثر من جبهة، أبرزها محورا صلاح الدين واليرموك وكذلك الساعدية.





وفي نفس الاتجاه، دفع الجيش الليبي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال؛ حيث وصلت الكتيبة 302 صاعقة بكامل عتادها، الثلاثاء؛ لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك والمشاركة في العمليات القتالية ضد الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، تمهيداً لتحرير العاصمة طرابلس.





وكانت غرفة عمليات "الكرامة" التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلنت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في وقت سابق من اليوم، أن "سلاح الجو قصف أهدافا تابعة لميليشيات مصراتة، بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت".



