محمد مشالي يوضح سبب تسميته بـ "طبيب الغلابة"

قال الدكتور محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة، إن هناك عدة مواقف أثرت فيه بصورة كبيرة، أدت لاهتمامه بالغلابة على حد تعبيره.



وأوضح "مشالي"، خلال حديثه لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك طفلًا كان مصابًا بالسكر وينتمي لأسرة فقيرة جدًا، وعندما طلب من والدته بشراء له الأنسولين، ردت على ولدته، قائلة: "يا بني مش معايا إلا حق عشاء اخواتك"، فقام الطفل بإشعال النار في نفسه لتوفير قيمة شراء الانسولين، معقبًا: "كانت مأساة جامدة، وهذا الموقف أثر فيها وجعلني أصبح طبيب الغلابة".



وأشار إلى أن طه حسين في كتابه "المعذبون في الأرض" حث فيه على ضرورة الاهتمام بالفقراء، وهذا أثر فيه بشكل كبير، لافتَا إلى أنه لا يهتم بركوب سيارة 10 أمتار أو شراء بدلة بـ10آلاف جنيهًا.

