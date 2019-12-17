Advertisements
حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 18/12/2019.. "الأرصاد" تحذر من الشبورة على هذه المناطق
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:54 م
Advertisements
Advertisements
نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2019، على موقعها الإلكتروني، وذكرت هيئة الأرصاد أن طقس الغد سيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية وصولًا لمحافظات شمال صعيد مصر، وطقس مائل للحرارة على محافظات الجنوب نهارًا وبارد في الليل وشديد البرودة عند منتصف الليل.
الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه المناطق
وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح الباكر، على محافظات شمال الدلتا ومعظم السواحل الشمالية وصولًا لشمال الصعيد، وتظر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وحركة الرياح ستكون شمالية شرقية معتدلة.
درجات الحرارة غدًا الأربعاء 18/12/2019 في مدن ومحافظات مصر
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 20
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 21
بلطيم 12 20
مطروح 12 20
بورسعيد 15 19
دمياط 13 19
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 11 21
السويس 11 20
العريش 11 19
شرم الشيخ 15 21
الغردقة 14 23
مرسى علم 16 23
الفيوم 10 21
بني سويف 10 21
المنيا 10 20
أسيوط 10 20
سوهاج 10 21
قنا 09 21
الأقصر 10 23
أسوان 12 24
درجات الحرارة غدًا الاربعاء 18/12/2019 في بعض المدن والعواصم العربية
مكة المكرمة 22 30
المدينة 11 22
الرياض 09 16
المنامة 17 21
أبو ظبي 21 26
الدوحة 17 21
الكويت 09 20
دمشق 00 15
بيروت 14 20
عمان 04 15
القدس 06 16
غزة 10 20
بغداد 08 19
مسقط 22 27
صنعاء 04 23
الخرطوم 16 30
طرابلس 11 22
تونس 10 19
الجزائر 08 14
الرباط 12 19
نواكشوط 16 28
الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه المناطق
وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح الباكر، على محافظات شمال الدلتا ومعظم السواحل الشمالية وصولًا لشمال الصعيد، وتظر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وحركة الرياح ستكون شمالية شرقية معتدلة.
درجات الحرارة غدًا الأربعاء 18/12/2019 في مدن ومحافظات مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 11 21
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 20
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 21
بلطيم 12 20
مطروح 12 20
بورسعيد 15 19
دمياط 13 19
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 11 21
السويس 11 20
العريش 11 19
شرم الشيخ 15 21
الغردقة 14 23
مرسى علم 16 23
الفيوم 10 21
بني سويف 10 21
المنيا 10 20
أسيوط 10 20
سوهاج 10 21
قنا 09 21
الأقصر 10 23
أسوان 12 24
درجات الحرارة غدًا الاربعاء 18/12/2019 في بعض المدن والعواصم العربية
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 22 30
المدينة 11 22
الرياض 09 16
المنامة 17 21
أبو ظبي 21 26
الدوحة 17 21
الكويت 09 20
دمشق 00 15
بيروت 14 20
عمان 04 15
القدس 06 16
غزة 10 20
بغداد 08 19
مسقط 22 27
صنعاء 04 23
الخرطوم 16 30
طرابلس 11 22
تونس 10 19
الجزائر 08 14
الرباط 12 19
نواكشوط 16 28
Advertisements