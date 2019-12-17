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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 18/12/2019.. "الأرصاد" تحذر من الشبورة على هذه المناطق

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:54 م
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شبورة
شبورة
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2019، على موقعها الإلكتروني، وذكرت هيئة الأرصاد أن طقس الغد سيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية وصولًا لمحافظات شمال صعيد مصر، وطقس مائل للحرارة على محافظات الجنوب نهارًا وبارد في الليل وشديد البرودة عند منتصف الليل.

الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه المناطق

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح الباكر، على محافظات شمال الدلتا ومعظم السواحل الشمالية وصولًا لشمال الصعيد، وتظر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وحركة الرياح ستكون شمالية شرقية معتدلة.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء 18/12/2019 في مدن ومحافظات مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 20

مطروح 12 20

بورسعيد 15 19

دمياط 13 19

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 11 21

السويس 11 20

العريش 11 19

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 23

مرسى علم 16 23

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 10 20

أسيوط 10 20

سوهاج 10 21

قنا 09 21

الأقصر 10 23

أسوان 12 24

درجات الحرارة غدًا الاربعاء 18/12/2019 في بعض المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 30

المدينة 11 22

الرياض 09 16

المنامة 17 21

أبو ظبي 21 26

الدوحة 17 21

الكويت 09 20

دمشق 00 15

بيروت 14 20

عمان 04 15

القدس 06 16

غزة 10 20

بغداد 08 19

مسقط 22 27

صنعاء 04 23

الخرطوم 16 30

طرابلس 11 22

تونس 10 19

الجزائر 08 14

الرباط 12 19

نواكشوط 16 28
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