حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 18/12/2019.. "الأرصاد" تحذر من الشبورة على هذه المناطق



الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه المناطق



وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح الباكر، على محافظات شمال الدلتا ومعظم السواحل الشمالية وصولًا لشمال الصعيد، وتظر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وحركة الرياح ستكون شمالية شرقية معتدلة.



درجات الحرارة غدًا الأربعاء 18/12/2019 في مدن ومحافظات مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21



شبين الكوم 11 21



طنطا 11 20



دمنهور 11 20



الإسكندرية 11 21



بلطيم 12 20



مطروح 12 20



بورسعيد 15 19



دمياط 13 19



الزقازيق 12 21



الإسماعيلية 11 21



السويس 11 20



العريش 11 19



شرم الشيخ 15 21



الغردقة 14 23



مرسى علم 16 23



الفيوم 10 21



بني سويف 10 21



المنيا 10 20



أسيوط 10 20



سوهاج 10 21



قنا 09 21



الأقصر 10 23



أسوان 12 24



درجات الحرارة غدًا الاربعاء 18/12/2019 في بعض المدن والعواصم العربية القاهرة 11 21شبين الكوم 11 21طنطا 11 20دمنهور 11 20الإسكندرية 11 21بلطيم 12 20مطروح 12 20بورسعيد 15 19دمياط 13 19الزقازيق 12 21الإسماعيلية 11 21السويس 11 20العريش 11 19شرم الشيخ 15 21الغردقة 14 23مرسى علم 16 23الفيوم 10 21بني سويف 10 21المنيا 10 20أسيوط 10 20سوهاج 10 21قنا 09 21الأقصر 10 23أسوان 12 24

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 30



المدينة 11 22



الرياض 09 16



المنامة 17 21



أبو ظبي 21 26



الدوحة 17 21



الكويت 09 20



دمشق 00 15



بيروت 14 20



عمان 04 15



القدس 06 16



غزة 10 20



بغداد 08 19



مسقط 22 27



صنعاء 04 23



الخرطوم 16 30



طرابلس 11 22



تونس 10 19



الجزائر 08 14



الرباط 12 19



نواكشوط 16 28

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح الباكر، على محافظات شمال الدلتا ومعظم السواحل الشمالية وصولًا لشمال الصعيد، وتظر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وحركة الرياح ستكون شمالية شرقية معتدلة.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2019، على موقعها الإلكتروني، وذكرت هيئة الأرصاد أن طقس الغد سيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية وصولًا لمحافظات شمال صعيد مصر، وطقس مائل للحرارة على محافظات الجنوب نهارًا وبارد في الليل وشديد البرودة عند منتصف الليل.