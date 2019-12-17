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الحزن يخيم على نجوم الفن في عزاء الراحل حسن عفيفي (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:52 م
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عزاء حسن عفيفي
عزاء حسن عفيفي
لمياء علي
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أقيم منذ قليل عزاء الفنان حسن عفيفى بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم والذي رحل عن عالمنا أول أمس بعد صراع مع المرض، وتواجدت زوجته هناء الشوربجي لتتلقى العزاء.

وقد حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على تقديم واجب العزاء وخيم على وجوههم حزنًا شديدًا ملحوظ، ومنهم: الفنانة دلال عبد العزيز التي كانت من أوائل الحضور، والفنان الكوميدي هاني رمزي، كما حضر كلًا من الفنانة إلهام شاهين والفنان محمد صبحي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

جدير بالذكر أن حسن عفيفي رحل عن عالمنا  الأحد الماضيالموافق  15 من ديسمبر، والذي يعتبر من أشهر أعضاء فرقة رضا الاستعراضية، وذلك إثر وعكة صحية شديدة نقل بسببها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وكان متزوج من الفنانة هناء الشوربجي بعد أن وبدأت قصة حبهما عندما كانت هناء معه في فرقة رضا للفنون الشعبية، وبعدها عبر لها عن اعجابه وطلب الزواج منها ووافقت على الفور.
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