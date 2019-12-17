Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:40 م
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على بديل رمضان صبحي في مباراة الإسماعيلي القادمة ببطولة الدوري المصري.


وينتظر الأهلي مواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الدوري ولكن بدون نجمه الأول رمضان صبحي والذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.


ويفكر رينيه فايلر في مشاركة الأنجولى جيرالدو كوستا فى مركز الجناح الأيسر، كبديل لرمضان صبحي الذي اشتكي من  إصابة فى العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية.


ويفكر فايلر فى مشاركة جيرالدو فى ظل قوة اللاعب البدنية، بالإضافة إلى مشاركته فى هذا المركز خلال لقاء بنى سويف بمسابقة كأس مصر.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأت في قائمة برشلونة ضد ريال مدريد بالكلاسيكو

منذ ساعة

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم

منذ ساعة و 16 دقيقة

مشاهدة موعد مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر نصف نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر عبر beIN SPORTS الآن salah

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر online ليفربول ضد استون فيلا يلا شوت plus كورة HD

منذ أقل من ساعتين

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 12 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ يوم

«يلا شوت liverpool» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلان بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«يلا شوت liverpool» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلان بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر online ليفربول ضد استون فيلا يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

09:57 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

09:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status