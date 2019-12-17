فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على بديل رمضان صبحي في مباراة الإسماعيلي القادمة ببطولة الدوري المصري.









وينتظر الأهلي مواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الدوري ولكن بدون نجمه الأول رمضان صبحي والذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.









ويفكر رينيه فايلر في مشاركة الأنجولى جيرالدو كوستا فى مركز الجناح الأيسر، كبديل لرمضان صبحي الذي اشتكي من إصابة فى العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية.



