Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الكلاسيكو بدون تقطيع barcelona vs real madrid online

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:43 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة
Advertisements
ستكون الأنظار شاخصة الأربعاء نحو ملعب "كامب نو" الذي سيحتضن كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد.

ستكون الأنظار شاخصة الأربعاء نحو ملعب "كامب نو" ليس لأنه يستضيف مواجهة الكلاسيكو الأهم في العالم بين برشلونة وغريمه ريال مدريد وحسب، بل لأن المباراة تترافق مع دعوات للتظاهر خارج الملعب من قبل الانفصاليين الكاتالونيين الذين يطالبون بالاستقلال عن مدريد.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، لكن تم إرجاؤها بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن مدريد عام 2017.

وبعد مرور قرابة شهرين على الموعد الأصلي للمباراة التي ترتدي أهمية مضاعفة على الصعيد التنافسي في ظل تصدر برشلونة للترتيب بفارق الأهداف عن ريال بعد تعثر الفريقين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لم يتغير الوضع والتهديد ما زال قائما لأن الانفصاليين يرون بهذه المباراة فرصة لإيصال رسالتهم الى ما يقارب 650 مليون شخص سيتابعون اللقاء الأربعاء من خلف شاشات التلفزة حول العالم بحسب تقديرات رابطة الدوري الإسباني "ليغا".

وأعلنت السلطات المحلية في إقليم كاتالونيا الجمعة أنه سيتم تخصيص حوالي ثلاثة آلاف من رجال الشرطة والأمن الخاص من أجل مباراة الـ"كلاسيكو"، وذلك تخوفاً من حصول أي استهداف من الانفصاليين.

واثارت الدعوة للتظاهر حول ملعب "كامب نو" المخاوف، وقال وزير الداخلية في حكومة كاتالونيا ميشال بوخ في مؤتمر صحافي أن الشرطة "ستحمي المباراة ووصول المشجعين وأمنهم داخل وخارج الملعب".

وأفادت أوجيني سالينت المفوضة العامة للهيئة الإقليمية في كاتالونيا أن ما مجموعه الف شرطي من عديد من الشرطة الإقليمية الكاتالونية سيضاف إلى عدد من الأمن العام والخاص ما سيرفع العدد إلى ثلاثة آلاف شخص.

عادة وفي مثل هذا النوع من اللقاءات التي تعتبر "عالية الخطورة"، يتم تعزيز الوضع الأمني بنشر "المئات" من الأفراد الأمنية على جانبي الملعب لمواجهة دعوة التظاهر الموجهة من "منظمة تسونامي الديمقراطية".

قامت هذه المجموعة مجهولة الأعضاء بتنظيم الحصار الجزئي لمطار برشلونة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقطعت الطرق السريعة الرئيسية بين فرنسا وإسبانيا لمدة يومين في تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفقا لرئيس الشرطة، سيقوم الضباط بحماية المنطقة المحيطة بالملعب منذ الصباح الباكر حتى تتمكن الفرق والحكام والمشجعون من الدخول دون أي مشكلة. 

اليقظة أيضا في الملعب 
كما سيتم أيضا تعزيز الرقابة والتفتيش على المشجعين، حيث سيوضع طوق لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مداخل الملعب.

وسيتأهب رجال الأمن في المدرجات أيضاً وفي محيط ميدان المباراة، حيث حذرت "تسونامي الديمقراطية" من أنها ستنشر رسالتها. 

في تغريدة نشرت بعد فترة وجيزة من المؤتمر الصحافي، قالت المنظمة المؤيدة للاستقلال إنها "لم تقل إنها تريد منع أو تعليق المباراة. على العكس من ذلك، تريد (تسونامي) دعوة العالم بأسره لرؤيتها ومتابعتها".

وحثت "تسونامي" المتظاهرين على التجمع في أربع نقاط محددة حول ملعب "كامب نو" بدءاً من الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش أي قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة.

وقالت سالينت "أحد أكثر السيناريوهات تعقيداً هو غزو أرض الملعب. إنه وضع صعب لا نعتبره مرجحاً من حيث المبدأ، لكنه ممكنا".

ومخطط "تسونامي الديمقراطية" ليوم المباراة ما زال مجهولا، وردت المنظمة في تبادل للرسائل مع المحطة التلفزيونية الكاتالونية "تي في 3" أنه "تتميز الإجراءات التي أعلنت عنها مسبقا تسونامي بثلاث مراحل: الغموض والتوقع، المفاجأة والتنفيذ".

خطر العقوبات 
لكنها أصرت أيضاً على أن "تسونامي لم تقل أبداً إنها تريد تعليق المباراة".

في نادي برشلونة الذي يعتبر تاريخيا مرآة للهوية الكاتالونية، هناك دائما محاولة للتعايش بين كرة القدم.

وعلق رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو على الوضع الحساس بالقول "نعلم أننا نعيش في لحظة اجتماعية وسياسية معقدة لكني مقتنع بأنها متوافقة مع القدرة على لعب مباراة كرة قدم".

لكن فريق بارتوميو يواجه خطر العقوبات والتغريم في حال حدوث خروقات أمنية، بما في ذلك اجباره على خوض مباريات خلف أبواب موصدة.

وغالبا ما يتحول ملعب "كامب نو" الى منصة للتعبير عن رغبة الانفصاليين بالاستقلال عن مدريد، مع عرض الأعلام واللافتات في المدرجات والأغاني الانفصالية في كل مباراة.

وقد حذر الاتحاد الإسباني بأنه "سيطبق اللوائح السارية" في حال حصول خروقات في مباراة الأربعاء ضد ريال مدريد الذي يعتبر بالنسبة للعديد من الكاتالونيين ممثلا للقوة المركزية والحكومة الإسبانية في مدريد.                                    

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد نتيجة مباراة برشلونة اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم الاسطورة مشاهدة مباراة برشلونة الان مباشر مباراه برشلونة مباشر مباراة الريال وبرشلونة كورة لايف ريال مدريد كورة ستار ماتش ريال مدريد

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر online ليفربول ضد استون فيلا يلا شوت plus كورة HD

منذ أقل من ساعتين

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم

منذ ساعة و 21 دقيقة

«يلا شوت liverpool» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلان بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة موعد مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر نصف نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر عبر beIN SPORTS الآن salah

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأت في قائمة برشلونة ضد ريال مدريد بالكلاسيكو

منذ ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ يوم

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

إشعال الكلاسيكو: ريال مدريد يعزز الأمن عقب حكم المحكمة

كلاسيكو الأرض مهدد بالنقل إلى ملعب النار

مظاهرات مناهضة ضد ملك إسبانيا في برشلونة

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

رسالة شديدة اللهجة تهدد إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في موعدها (صورة)

رئيس برشلونة يحسم مصير الكلاسيكو

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«يلا شوت liverpool» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلان بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر online ليفربول ضد استون فيلا يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

09:57 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

09:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status