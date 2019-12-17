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أحمد موسى: قطر بالنسبة لمصر قرية مقارنة بالقارة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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احمد موسى
احمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن دويلة قطر بالنسبة لوضع ومكانة مصر مثل القرية مقارنة بالقارة، موجه حديثه لحكام قطر قائلًا: "لا أنت ولا اللي بعدك تقدره تعمله حاجه مع مصر".

وطرح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، تساؤل: لماذا هذا الكره القطري تجاه مصر؟ لماذا يريد النظام القطري سقوط مصر؟".

وأوضح أن قطر تنفق مليارات الدولارات على إعلامها، من أجل التدخل في شؤون الدول وإسقاط بلادنا، مضًيفا: "كل ما قامت به قناة الجزيرة من بث الأكاذيب لم يؤثر في مصر".
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