أحمد موسى: قطر بالنسبة لمصر قرية مقارنة بالقارة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دويلة قطر بالنسبة لوضع ومكانة مصر مثل القرية مقارنة بالقارة، موجه حديثه لحكام قطر قائلًا: "لا أنت ولا اللي بعدك تقدره تعمله حاجه مع مصر".



وطرح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، تساؤل: لماذا هذا الكره القطري تجاه مصر؟ لماذا يريد النظام القطري سقوط مصر؟".



وأوضح أن قطر تنفق مليارات الدولارات على إعلامها، من أجل التدخل في شؤون الدول وإسقاط بلادنا، مضًيفا: "كل ما قامت به قناة الجزيرة من بث الأكاذيب لم يؤثر في مصر".

