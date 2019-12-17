تامر حسني يطرح أغنية "التسامح" عبر يوتيوب



مشاركة تامر في فيلم "الفلوس"



وعلى صعيد آخر، ينتظر تامر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس" والفيلم بطولة تامر حسني،عائشة بن أحمد، زينة، محمد سلام،خالد الصاوي، نانسي صلاح،بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم: مي عز الدين،أحمد السقا، علي ربيع، ويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق،و من المُقرر عرضه يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بجميع دور العرض.



تحضير تامر حسني لفيلم "مش أنا"



يُشار أنَّ تامر يقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم، بطولة تامر حسني، حلا شيحة،سوسن بدر، ماجد الكدواني، أسما سليمان، ومن إخراج سارة وفيق، من إنتاج سينرجي وتامر حسني، قصة و سيناريو وحوار تامر حسني.



والجدير بالذكر أنَّ تامر يستعد حاليًا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر، ويشاركه في الحفل الفنان رامي جمال، وسيقام الحفل على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

طرح الفنان تامر حسني، أغنية جديدة تحمل اسم "التسامح"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".وأغنية "التسامح" من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع هيثم راضي.