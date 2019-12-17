Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر حسني يطرح أغنية "التسامح" عبر يوتيوب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:42 م
Advertisements
تامر حسني
تامر حسني
هبة أحمد
Advertisements
طرح الفنان تامر حسني، أغنية جديدة تحمل اسم "التسامح"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأغنية "التسامح" من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع هيثم راضي. 

مشاركة تامر في فيلم "الفلوس"

وعلى صعيد آخر، ينتظر تامر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس" والفيلم بطولة تامر حسني،عائشة بن أحمد، زينة، محمد سلام،خالد الصاوي، نانسي صلاح،بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم: مي عز الدين،أحمد السقا، علي ربيع، ويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق،و من المُقرر عرضه يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بجميع دور العرض.

تحضير تامر حسني لفيلم "مش أنا"

يُشار أنَّ تامر يقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم، بطولة تامر حسني، حلا شيحة،سوسن بدر، ماجد الكدواني، أسما سليمان، ومن إخراج سارة وفيق، من إنتاج سينرجي وتامر حسني، قصة و سيناريو وحوار تامر حسني.

والجدير بالذكر أنَّ تامر يستعد حاليًا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر، ويشاركه في الحفل الفنان رامي جمال، وسيقام الحفل على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن تامر حسني الفجر الفني التسامح أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت liverpool» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلان بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ 36 دقيقة

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت في قائمة برشلونة ضد ريال مدريد بالكلاسيكو

منذ ساعة و 28 دقيقة

«يلا شوت بلس» MATCH مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة beIN SALA

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة موعد مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر نصف نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر عبر beIN SPORTS الآن salah

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ يوم

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر online ليفربول ضد استون فيلا يلا شوت plus كورة HD

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

تامر حسني: "ياجماعة ساعدوني ألاقي الموهوبة دي"

حلا شيحة لـ تامر حسني: "الجايزة الحقيقية إنك دخلت قلوب الناس"

شريف منير لـ تامر حسني: "لازم نقلدك عشان نبقي مؤثرين زيك"

رامي جمال يكشف عن مفاجآت حفله بالتجمع الخامس مع الفنان تامر حسني

تامر حسني :"أعظم أيام حياتي يوم دخولي موسوعة جينيس" (صور)

على طريقته الخاصة.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ماجد الكدواني

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«يلا شوت liverpool» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلان بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر online ليفربول ضد استون فيلا يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

09:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

09:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status